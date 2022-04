Bahnhof Lenzburg: 180 bediente Abstellplätze für Velos geplant

Lenzburg Am neuen Bahnhof soll es 180 bediente Veloplätze geben Lenzburg plant nach dem Grossumbau des Bahnhofs mehr und bediente Abstellplätze für Velos. Das wird aber nicht vor 2030 realisiert. Der Stadtrat hat ein altes Postulat zum Thema beantwortet. Valérie Jost 14.04.2022, 13.59 Uhr

Die SBB reissen das Bahnhofsgebäude in Lenzburg während des Umbaus ab und bauen es neu. Leserbild (13.05.2021): zvg/Christian Rauber

Der Umbau des Bahnhofs Lenzburg ist ein ewiges Thema – zuletzt scheiterte 2014 das Projekt «Loop». Nun ist man aber auf Kurs: Der neue Bahnhof soll 2029 in Betrieb genommen werden. Gemäss aktuellem Stand der SBB soll das Baugesuch für die Vorarbeiten «gegen Anfang Mai» bei der Stadt Lenzburg aufliegen. Mit den Vorarbeiten soll im Sommer des nächsten Jahres begonnen werden.

Währenddessen platzt der Bahnhof bereits heute aus allen Nähten: 25000 Reisende nutzen ihn täglich, bis 2040 rechnen die SBB mit 40000 Reisenden. Entsprechend viele Velos stehen am Bahnhof . In der Bevölkerungsumfrage der Gesellschaftskommission (die AZ berichtete) wurde die Situation am Bahnhof , auch in Bezug auf die Velos, kritisiert: zu viele Velos, zu wenig und nur unbediente Plätze.

Eine bediente Velostation ist keine neue Idee: Schon im Frühling 2012 reichten die Einwohnerratsfraktionen der damaligen CVP (heute «Die Mitte») und der GLP ein Postulat ein, das vom Stadtrat eine Machbarkeitsabklärung und eine Koordination der Abklärungen für eine solche Station forderte. Denn diese hätten gezeigt, dass bediente Plätze ein Bedürfnis seien und sich dazu mehrere Partner (etwa Pro Velo) Gedanken gemacht hätten.

Als idealen Standort, mit Platz für 100 Velos, stellte sich der bestehende Veloraum im ebenfalls bestehenden Bahnhofsgebäude heraus.

1800 Abstellplätze am neuen Bahnhof

Mit dem Abbruch von «Loop» wurde auch die Antwort auf das Postulat vertagt. Das geht aus dem Bericht des Stadtrats hervor, der das Thema an der Einwohnerratssitzung vom 5. Mai traktandiert hat. Da das Bahnhofsgebäude nun von den SBB abgebrochen und neu gebaut wird, sei die Idee nicht weiter verfolgt worden.

Die Realisation der bedienten Veloplätze soll nun zusammen mit dem Kanton mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes ab 2030 erfolgen. Im neuen Bahnhof sind 1800 Veloabstellplätze geplant (davon besteht ein Teil bereits). Zehn Prozent sollen in einem bedienten Teil gesichert sein. Die Velostationen sind geplant im Gebiet Ost (Hero-Unterführung beim Kreisel), West (bei der zweiten, neuen Unterführung) und auf der Seite des Quartiers «Im Lenz» (bestehend).