Gross-Umbau am Bahnhof Lenzburg: Im Park gibt es eine Barriere

Lenzburg Am neuen Bahnhof geht die Barriere des «Seetalers» viermal pro Stunde runter Am Bahnhof Lenzburg startet nächstes Jahr ein Mega-Umbau. Der Stadtrat hat die Syntheseplanung abgeschlossen. Eine Knacknuss ist der Regionalzug «Seetaler»: Er durchschneidet das am Bahnhof geplante Park-Areal «grüne Pause» regelrecht. Zudem ist die zweite Unterführung, welche die Stadt will, noch nicht in trockenen Tüchern.

So könnte der neue Bahnhof aussehen. Visualisierung: Van De Wetering/Schneiter Verkehrsplanung

«Der Bahnhof Lenzburg ist heute ein Un-Ort», sagte Stadtammann Daniel Mosimann am Montag an einem Infoanlass für Einwohnerratsmitglieder. Man halte sich am Bahnhof nicht gern auf, sondern reise nur an oder ab. «Der Bahnhof soll nun zu einem lebendigen, attraktiven Begegnungsort werden.» Dies nach dem anstehenden Mega-Umbau: Für rund 232 Millionen Franken lassen die SBB am Bahnhof, der dem hohen Personenaufkommen schon lange nicht mehr gewachsen ist, kaum einen Stein auf dem anderen.

Baustart der Vorarbeiten soll im Sommer 2023 sein, die Inbetriebnahme ist pünktlich zum Fahrplanwechsel Ende 2029 geplant. Danach kann die Stadt den Bahnhofplatz, den Bushof und das Quartier zwischen Bahnhof und Murackerstrasse umgestalten. Ab diesem Jahr sind dafür im Investitionsplan über 13 Millionen Franken eingestellt.

Eine grosse Änderung betrifft den «Seetaler», also den Zug, der heute auf dem alleinstehenden Gleis 7 ins Seetal und bis nach Luzern fährt. Das Gleis wird aufgehoben und die S9-Regionalzüge fahren neu auch in den neuen Bahnhof hinein. Dafür müssen sie aber den Platz überqueren, auf dem die Stadt das Park-Areal «grüne Pause» plant (etwa zwischen den gelben Bushäuschen und dem Seetaler-Gleis heute).

«Für die Querung ist gemäss den SBB aus Sicherheitsgründen eine Barriere nötig», sagte Alessandro Savioni, Lenzburgs neuer Leiter Stadtplanung und Hochbau. «Die Barriere wird viermal stündlich zugehen und leider das idyllische Bild der grünen Pause trüben.»

Heute gehe die Barriere bei der Einmündung Murackerstrasse (Höhe Migrolino) nur viermal täglich runter, so Daniel Mosimann. «Die starke Erhöhung der Kadenz entsteht durch die Integration des Seetalers ins Gleisfeld.» Man habe die SBB zwar gebeten, die Züge kurz vor der Einfahrt nach Lenzburg auf Trambetrieb umzustellen (die lenkende Person fährt dann «auf Sicht» und ohne Barriere, der Fussverkehr ist also ungeschützt). So werde es von privaten Transportunternehmen etwa in St.Gallen oder Frauenfeld gemacht. «Dagegen wehren sich die SBB aber mit Händen und Füssen», so Mosimann.

«Trotzdem werden wir uns bei der Projektauflage nochmals gegen die Barriere einsetzen», sagte Lenzburgs Leiter Tiefbau und Verkehr, Christian Brenner. Gerade wegen des Busbetriebs (der neue Bushof liegt hinter der Barriere) sei die Situation «suboptimal», doch man werde «dann sehen», meinte Brenner an der Infoveranstaltung – was für einige Lacher bei den Einwohnerratsmitgliedern sorgte.

Die Post will ihr Gebäude am Bahnhof nicht aufgeben

In der «grünen Pause» kann sich die Stadt zudem beim Zugang zur Hero-Unterführung einen bis zu fünf Geschosse hohen Bau (man sähe weiterhin aufs Schloss, so Savioni) vorstellen, mit noch undefinierter Nutzung. In der Villa Langenbach, die mitten im Park stehen wird, ist eine öffentliche Nutzung geplant (eine Idee sei ein Biergarten gewesen, so Savioni).

Die Villa Langenbach auf einem Foto von 2009. Bild: Peter Schmid

Auch weiter westlich gibt es Pläne: Zwischen Bushof und Murackerstrasse soll das neue Bahnhofsquartier mit einer «neuen städtebaulichen Identität» entstehen, so Mosimann. Die Rede ist von Läden, Büros, Wohnungen, Bildungsangeboten, Gastronomie und Hotellerie. Was davon wirklich entsteht, ist noch unklar: Das Gelände gehört Dritten (vier private Grundeigentümer), einer Pensionskasse (die ihr Gelände aus der Testplanung raushalten wollte, da das Gebäude erst eben renoviert worden sei) und der Postfinance.

Auch Letztere spielt noch nicht mit: Die Post will an ihrem Gebäude festhalten, weil es erst 25-jährig sei. «Vor der Testplanung hörten wir diese Aussage aber vehementer als jetzt, da können wir also hoffen», sagte Savioni.

Der Situationsplan zeigt, wie viel grüner der neue Bahnhof werden soll. Grafik: Brühlmann Loetscher/Mrs Partner AG/Lorenz Eugster

In einer Tiefgarage unter dem Bushof sind maximal 260 Parkplätze geplant. Auch soll es am Bahnhof 1800 Veloabstellplätze geben, verteilt auf mehrere Velostationen auf beiden Bahnhofsseiten.

Kanton war erst nach einer Simulation überzeugt

Auch eine weitere wichtige Entscheidung wird bald fallen. Wäre es nämlich nach den SBB gegangen, hätte auch der neue Bahnhof nur eine Unterführung («Ost»). Dafür sollte diese mit 16 Metern viermal so breit sein wie heute. «Die grosse Unterführung im Bahnhof Aarau ist zum Vergleich ‹nur› acht Meter breit», sagte Brenner. Die Beschränkung auf eine Unterführung habe aber zwei Nachteile: Einerseits konzentrierten sich die gesamten Personenströme auf einen Punkt bei den Unterführungszugängen. Andererseits werde das Westquartier (auf der Seite des Bahnhofs, auf der das Quartier «Im Lenz» liegt) schlecht angebunden.

Auf dem Syntheseplan sind neben den Parkplätze (schraffierte rosa Fläche) und den Veloabstellplätze (grüne Schrift) auch die beiden Unterführungen ersichtlich. Grafik: Synthesebericht Entwicklung Bahnhofareal Lenzburg

«Mehrmals haben wir diese Probleme beim Kanton vorgetragen, doch erst nach einer Mikrosimulation der Personenströme war man von unserer Lösung überzeugt», so Brenner. Diese Lösung wäre eine zweite, sieben Meter breite Unterführung («West»), die an den neuen Bushof anschlösse. Die umgebaute Unterführung Ost würde dafür «nur» elf, nicht 16 Meter breit werden. Diese Idee geht wie die «grüne Pause» aus der Syntheseplanung hervor, die die Stadt als Zusammenführung dreier verschiedener Testplanungen erstellen liess.

Sagen Stadt oder Kanton Nein, hat man ein« fast unlösbares Problem»

Der Kanton steht nun zwar hinter der Idee. Doch die Stadt soll den Mehraufwand von knapp neun Millionen Franken mitbezahlen. Die SBB übernehmen 4,8 Millionen Franken, für die restlichen 4 Millionen soll sich der Kanton verpflichten. Darüber muss der Grosse Rat befinden.

Stadtammann Daniel Mosimann. Bild: Screenshot aus Video der Stadt Lenzburg

Effektiv bezahlen soll der Kanton am Ende aber nur zwei Millionen, die anderen zwei Millionen soll Lenzburg übernehmen. «Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg ist Sache des Kantons und muss zwischen Stadt und Kanton separat geregelt werden», zitiert der Stadtrat das Bundesamt für Verkehr. Und diese Regelung ergibt eben zwei Millionen: «Wir haben mit dem Kanton eine hälftige Übernahme ausgemacht», so Daniel Mosimann. «Der Lenzburger Beitrag von zwei Millionen ist pauschal.» Über den Kredit befindet der Einwohnerrat am 5. Mai. Mosimann zufolge ist man zudem wegen einer finanziellen Beteiligung in Gesprächen mit Nachbargemeinden.

«Was, wenn wir oder der Grosse Rat Nein sagen?», fragte ein Einwohnerrat. «Dann würde der Plan mit der einen, 16 Meter breiten Ost-Unterführung umgesetzt», antwortete Marco Lombardi, stellvertretender Sektionsleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton. «Dann stünden wir aber vor einem fast unlösbaren Problem der Personenströme.»

Nach den Entscheiden des Einwohnerrats sowie des Grossen Rats zur zweiten Unterführung wird gemäss Alessandro Savioni bis im Sommer der behördenverbindliche Entwicklungsrichtplan fertiggestellt. Im zweiten Halbjahr soll es dazu eine öffentliche Mitwirkungsphase geben. Basierend auf dem daraufhin finalisierten Entwicklungsrichtplan ist für 2023 dann ein grundeigentümerverbindlicher Gestaltungsplan vorgesehen.

