Am 28. November sind die nächsten Wahlen: Diese 117 wollen in Lenzburg in den Einwohnerrat Ausser der nicht existierenden BDP treten die gleichen Parteien an wie 2017. 117 Personen reissen sich um 40 Sitze. 30.09.2021, 11.04 Uhr

Zuweilen tagt der Lenzburger Einwohnerrat im Rittersaal der Lenzburg. Fritz Thut

Das Rennen ist eröffnet. Die Listen für die Einwohnerratswahlen am 28. November sind abgegeben. Und es ist jetzt auch klar, wer nicht mehr antreten wird. Etwa die Junge Phoebe Cueni und Stephan Weber bei der FDP (dazu der in den Stadtrat gewählte Sven Amman). Bei der SP ist Yvonne Bernasconi nicht mehr auf der Liste (und die in den Stadtrat gewählte Beatrice Taubert).

Im Stadtrat sind nach der Wahl vom letzten Sonntag nur noch die SP, die FDP und die GLP vertreten. Die SVP und Die Mitte konnten ihren Sitz nicht verteidigen.

Im Einwohnerrat sehen die Sitzverhältnisse bisher folgendermassen aus: 10 SP, 9 SVP, 9 FDP, 4 GLP, 4 Die Mitte, 2 Grüne und 2 EVP.

Die SP tritt mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten an, versucht also, ihre Sitzanzahl massiv auszubauen. Die SVP hingegen kandidiert mit 12 Personen, gerade mal drei mehr als sie Sitze hat. Auf der Liste der Mitte stehen neun Namen mehr als noch 2017, sie tritt mit 19 Kandidierenden an (bei vier Sitzen im Einwohnerrat).

Das sind die Kandidaten:

SP: Die Bisherigen: Remo Keller (34, Steuerexperte), Martin Killias (73, ehem. Hochschullehrer), Julia Mosimann (24, Physiotherapeutin), Franck Robin (48, Projektleiter), Thomas Schär (43, Typograf, Medien-Designer), Annette Sikyr (46, Rechtsanwältin), Fritz Bryner (54, Eigentümer Mechanische Werkstatt), Peter Tschanz (68, Ausbildner, Entwicklungshelfer). Die Neuen: Ivanka Basic (48, Sozialarbeiterin), Sofie Kamber (23, Studentin Informatik), Beate Ninow (47, Pflegeexpertin OP), Janine Pfister (46, Lehrerin), Sladjana Simic (24, Produktentwicklerin), Ernst Urech (61, Ingenieur Agronom), Fabian Würmli (43, Architekt ETH), Daniel Baer (33, Geschäftsführer Integrativo), Jennifer Erpen Oberle (45, Lehrperson Kindergarten), Noemi Landini (27, Sozialarbeiterin), Sebastian Meier (33, Jurist), Rolf Glückler (66, pensionierter Sicherheitsangestellter).

SVP: Die Bisherigen: Brigitte Vogel (52, Gartenbauingenieurin), Michael Häusermann (50, Grenzwächter), Rudolf Baumann (64, Lastwagenmechaniker), Markus Thöny (51, Elektroinstallateur), Corin Ballhaus (56, Kommunikationsberaterin), Hans Holliger (56, Polier). Die Neuen: Manuel Silva (48, Polizist), Stefan Haas,(56, Geschäftsführer), Maurice Humard (65, ehem. Zentrumsleiter), Marvin Meier (28, Landwirt), Marcel Schäli (61, IT-Projektleiter), Eric Scherer (55, Unternehmer).

FDP: Die Bisherigen: Heiner Cueni (66, Zahnarzt), Francis Kuhlen (76, pensionierter Managing Director), Urs Willener (53, Gärtner), Corinne Horisberger-Buri(35, Wirtschaftsprüferin), Kaspar Schoch (41, Politberater), Christoph Nyfeler (38, Unternehmer). Die Neuen: Dennys Mayer (34, Verkehrspilot und Teamleiter), Stefan Oeschger (62, Schulleiter), Dominik Häberli (35, Wirtschaftsprüfer), Philippe Minnig (33, Jurist und Notar), Daniel Buri (28, I+D-Fachmann), Fabian Martin Bertschinger (38, Rechtsanwalt und Notar), Fabian Geisseler (34, Informatiker), Vincent Haemmerli (33, Revisor), Yvonne Hauert (30, Pricing Manager), Ruby Nina Häusermann (37, Lehrerin Sek 1), Linda Herzog (33, Co-Geschäftsführerin), Christoph Kneuss (37, Verwaltungsangestellter), Nathan Liebetrau (33, Project Manager), Jebril Osseili (24, Kundenberater), Benjamin Riva (26, Ökonom), Luca Russo (24, Privatkundenberater Bank), Morena Sager (27, Bibliothekarin), Jasmin Anja Schläpfer (33, Modeberaterin und Nageldesignerin), Simona Laura Serratore (29, Gerichtsschreiberin und Rechtsanwältin), Anna-Maria Staub (24, Studentin, Mitarbeiterin FDP AG), Stocker (33, Informatiker), Marcel Strebel (42, GL-Mitglied), Predi Vukovic-Häfliger (50, Unternehmer), Sandro Werder (36, Bauleiter).

GLP: Die Bisherigen: Beat Hiller (65, Dipl. El. Ing.), Chantal Toker-Bieri (48, VP Supply + Quality), Adrian Höhn (40, Dipl.-Ing. FH Informatik). Die Neuen: Tim Güttinger (28, Jurist), Manuel Egli (25, Projektleiter Strategie), Pascale Muhmenthaler (27, Geschäftsleitungsassistentin), Dominique Guindo (49, Bankangestellter), Roman Egli (47, Projektleiter Medizinaltechnik), Beatrix Radi (65, Lehrperson Kindergarten), Stefan Ursprung (28, Student), Marco Biasca (31, Software-Ingenieur), Monika Schild-Lüthi (41, Kinderphysiotherapeutin), André Rickermann (50, Dipl. El. Ing. TU), Roland Locher (57, Leiter Energie), Linda Zumsteg (42, Projektleiterin Umwelt, Hendrik Noah Röllin (20, Augenoptiker), Nicole Wyss (36, Kaufm. Angestellte), Martin Stettler (54, Architekt), Romana Augstburger (35, Leiterin HRM), Martin Steiger (42, Ingenieur FH).

Die Mitte: Die Bisherigen: Daniel Blaser (45, Geschäftsleiter), Christina Bachmann-Roth (38, Betriebsökonomin, CEO), Filomena Hostettler (47, Versicherungsexpertin), Raphael Rudolf (37, Verkaufsleiter). Die Neuen: Cécile Kohler (44, Juristin), Iris Bachmann (56, Textilfachfrau, Unternehmerin), Lirigzona Bahtiji (21, Kundenberaterin Verkaufsinnendienst), Claudia Casanova (48, Präsidentin Familienzentrum), Oliver Hunziker (56, Geschäftsführer, ICT-Consultant), Amadou Ndiaye (19, Schüler Alte Kanti), Naser Ramadani (39, CNC Polymechaniker), Ilona Tschuor (51, Leiterin Administration), Peter Hostettler (52, Wirtschaftsinformatiker HF), Nikolas Rüttimann (66, Meisterlandwirt), Rafael Reusser (36, Versicherungskaufmann), Wolfgang Pfund (67, Präsident Tagesschulen), Miroslav Tesic (48, Betriebswirtschafter HF), Ronald Hagger (43, Leiter Netzmanagement), Gisela Zwimpfer (63, Lehrerin).

Grüne: Die Bisherigen: Regula Züger Caceres (53, Agronomin), Lukas Häusler (39, Biolandwirt/Agronom). Die Neuen: Anja Kroll (58, Software Engineer), Danijel Gavrilovic (22, Kaufmann EFZ, Erwachsenenmatur i.A.), Sigrid Gerster (28, HR Controller), Anna-Lena Draths (23, Jura-Studentin), Kristina Schärer (19, Studentin), Colin Schärer (27, Business Engineer), Manù Leonardo Caceres (22, Polymechaniker & Student).

EVP: Die Bisherigen: Daniel Frey (67, Projektleiter), Die Neuen: Lukas Blatter (42, Applikationsentwickler). Die Neuen: Silvia Meder (33, Juristin), Doris Steiner (45, Pädagogin), Manfred Kiener (57, Berufsschullehrer), Esther Blatter (39, Hausfrau), Priska Minder (37, Ärztin).