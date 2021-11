Lenzburg Altes Pfarrhaus soll für 1,2 Millionen Franken saniert werden – und erhält einen Anbau für einen Lift Die reformierte Kirchgemeinde Lenzburg-Hendschiken will das alte Pfarrhaus am Rand der Lenzburger Altstadt umnutzen. Dafür muss das Gebäude saniert werden. Florian Wicki 02.11.2021, 05.00 Uhr

Florian Wicki

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Lenzburg-Hendschiken braucht ein neues Gebäude. Ihr Kirchgemeindehaus an der Zeughausstrasse ist zu weit weg von der Stadtkirche an der Hinteren Kirchgasse. Gleichzeitig werde schon länger über ein öffentlich nutzbares Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Kirche diskutiert, heisst es Projektbericht zum Baugesuch der Kirchgemeinde, das seit letztem Freitag und bis am 29. November im Försterhaus öffentlich aufliegt.