Lenzburg: E-Scooter-Fahrer durch Sturz verletzt

Lenzburg 23-Jähriger nach Sturz mit E-Scooter verletzt – hat er einem Lieferwagen ausweichen müssen? In Lenzburg hat sich ein junger Mann bei einem Sturz mit dem E-Scooter Verletzungen zugezogen. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. 09.09.2022, 15.18 Uhr

Ein junger Mann war mit einem E-Scooter unterwegs und hat sich bei einem Unfall verletzt. Symbolbild: Tobias Garcia

Am frühen Mittwochabend, um circa 17 Uhr, ist es auf der Hendschikerstrasse in Lenzburg zu einem Unfall gekommen. Auf Höhe der Ruedi-Rüssel-Tankstelle ist ein E-Scooter-Fahrer gestürzt. Das teilt die Kantonspolizei in einem Schreiben mit. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste in der Folge mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.