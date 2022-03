20 Millionen Franken soll das neue Gebäude kosten

Lenzburg 2025 könnte das neue Gerichtsgebäude bezogen werden Die Justizleitung empfiehlt dem Grossen Rat, dem Verpflichtungskredit von knapp 20 Millionen Franken für den Neubau des Bezirksgerichts zuzustimmen. In der Botschaft an den Rat geht sie auch auf Kritik von den Parteien ein. Eva Wanner Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kunstwerk Gedankenspeicher kam aus verschiedenen Gründen bei zwei Parteien nicht so gut an. zvg

Der Grundsatz ist klar: Dort, wo das Bezirksgericht seit 1940 ist, kann es nicht bleiben. Die Stadt Lenzburg als Eigentümerin hatte schon 2013 angekündigt, den Mietvertrag für den Metzgplatz 18 auslaufen zu lassen und in dieser Zeit nur noch Kosmetik am Gebäude zu betreiben. Dieses ist aber sanierungsbedürftig und entspricht auch nicht mehr den Anforderungen.

Der Plan: Ein Neubau aus Holz und Beton am Malagarain für knapp 20 Millionen Franken, Baubeginn wäre nach den Sommerferien im nächsten Jahr und die Inbetriebnahme Anfang 2025. Zu stehen käme das Gebäude neben jenem, in dem die Kantonspolizei seit Mitte 2020 untergebracht ist. Geplant wird indes schon lange; mehrfach hat der Regierungsrat den Verpflichtungskredit für die Projektierung aufgestockt. Zuletzt vor rund einem Jahr auf fast drei Millionen Franken.

Nun hat die Justizleitung eine Botschaft zuhanden des Grossen Rats verfasst. Darin empfiehlt sie, den Verpflichtungskredit für den Neubau anzunehmen. Nachzulesen ist im Dokument auch die gesamte bisherige Planungsgeschichte. Ausserdem Stellungnahmen der Justizleitungen zu diversen Kritikpunkten, welche die Parteien in der öffentlichen Anhörung geäussert hatten.

Gestaltungsplan ist auch ein Risiko

Die GLP etwa bedauerte, dass die Verbindungsbaute zum Gebäude der Kantonspolizei wegfällt. Diese wurde verworfen, weil sie zu teuer gewesen wäre. Weil auf die Verbindung verzichtet werde, müsse das Gebäude höher gebaut werden - und unterliege damit der Gestaltungsplanpflicht. Das wiederum generiere ein nicht unerhebliches Einspracherisiko, was auch die Justizleitung anerkennt.

Und tatsächlich: Gegen den Gestaltungsplan, den die Stadt Lenzburg erarbeitet hat, ging eine Einwendung ein. Die Verhandlung darüber, so heisst es bei der Stadt auf Anfrage, wurde bereits geführt. Voraussichtlich Ende März werde der Stadtrat über die Einwendung entscheiden und sie zu handen des Departements für Bau, Verkehr und Umwelt verabschieden.

Die SVP und der Holzbau

Die SVP wiederum sprach von einem «Holzzwang» und dass aufgezeigt werden soll, wie hoch die Kosten ohne diesen wären. Die Justizleitung erwähnt in einer Vorbemerkung ein Postulat, das von der SVP mitunterzeichnet wurde. Es forderte, dass bei gleichwertigen Varianten jene aus Holz bevorzugt werde und fand Anklang im Grossen Rat.

Ausserdem wurde der Projektierungskredit für den Neubau des Gerichtsgebäudes auch erhöht, um eben mit Holz zu bauen. «Die zusätzliche Erarbeitung einer Variante ohne Holz würde zu einem erheblichen Mehraufwand führen, der neben einer Projektverzögerung auch zusätzliche (Projektierungs-)Kosten zur Folge hätte.»

Weniger Raum wäre zu wenig Raum

Die FDP indes hatte ebenfalls die Kosten kritisiert - und die Dimension. Das neue Gebäude sei zu gross. Auch die SP schnitt das Thema Raum an, aber im Zusammenhang mit Homeoffice, das die Infrastruktur entlasten könnte, wie die letzten Monate gezeigt hätten.

Beidem widerspricht die Justizleitung. Die Mitarbeitenden der Gerichte müssten auch in Zukunft vor Ort sein, selbst mit der Umsetzung des Digitalisierungsprojekts «Justitia 4.0», mit dem ab 2026 gerechnet werden kann. Und dafür wird Platz benötigt, und zwar so viel, wie im Projekt festgehalten sei. Wo möglich würden Räume doppelt besetzt. Ausserdem werde etwa geprüft, für sachlich nahe Funktionen wie Schlichtungsverfahren Räume an die Stadt zu vermieten.

Und dann ist da noch die Kunst

Zwei Parteien störten sich am geplanten Kunstwerk vor dem Gebäude: Die EDU wegen der Kosten von 130'000 Franken, Die Mitte wegen der Optik.

Nach dem Reglement «Kantonale Kommission Kunst im öffentlichen Raum» betrage der Maximalbetrag für das Kunstwerk 205'000 Franken. Das ausgewählte Projekt liege deutlich tiefer, so die Antwort. Ausgewählt worden sei es indes mittels Auswahl- und Einladungsverfahren. Das Werk des Aargauer Künstlers Paul Takács habe sowohl die Fachkommission als auch die Fachjury am meisten überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen