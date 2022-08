Florina Haderer verleiht der Kultmarke neuen Schwung

Lenzburg 140 Jahre Wisa Gloria: Zum Jubiläum kommt der kultige Kinderwagen neu auf den Markt Florina Haderer wird dereinst die Inhaberin von Wisa Gloria sein. Sie möchte der Marke, die Generationen in Kinderzimmern stehen hatten, neuen Schwung verleihen – und greift dafür auf ein altes Produkt zurück. Eva Wanner Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Florina Haderer im Co-Working-Space «Gloria» auf dem Gelände der Wisa Gloria. Eva Wanner

Wenig ist so eng mit Lenzburg verknüpft wie die ehemalige Spielwarenfabrik Wisa Gloria. Und kaum etwas aus deren Sortiment war und ist bekannter als die ikonischen Kinderwagen. Florina Haderer hat beides verknüpft, ein 140-Jahr-Jubiläum draufgelegt und herausgekommen ist: eine Neulancierung der Kinderwagen von anno dazumal. Wie die beiden Modelle genau aussehen, verrät sie noch nicht. Das wird erst am 10. September, am Tag der offenen Tür auf dem Fabrikareal, wortwörtlich enthüllt. Nur so viel: Die Wagen sind zwar den heutigen Bedürfnissen angepasst, lehnen sich vom Design her aber sehr stark an die ersten Modelle an.

Als Vorbild für die neuen Modelle dienten Katalogbilder. An dieses Design sind die neuen Kinderwagen angelehnt. zvg

Zwei Fragen drängen sich nun auf: Wer ist Florina Haderer – und was hat sie mit dem kultigen Kinderwagen zu tun? Um das zu beantworten, ist ein Schwenk in die nähere Vergangenheit nötig. Denn die 26-Jährige ist die Tochter von Werner und Daniela Haderer, welche 2008 die Marke Wisa Gloria gekauft haben. Von Anfang an mit dabei: Tochter Florina. Sie hat zwar eine Ausbildung als Restauratorin, Vergolderin und Kirchenmalerin in Österreich und die Meisterausbildung in München absolviert sowie ein Studium in Kunstgeschichte und Pädagogik. Das Familienunternehmen war ihr aber immer wichtig.

140 Jahre Wisa Gloria Fritz Neeser und Eduard Rohr wussten wohl kaum, dass sie in die Geschichte eingehen würden, als sie 1882 die alte «Schlossmühle» in Lenzburg kauften. Eine mechanische Kinderwagenfabrik richteten sie ein, stellten ausserdem Gebrauchsgegenstände wie Holzstühle her. 1914 kam der grosse Aufstieg, Wisa Gloria florierte, die Qualitätsprodukte aus Schweizer Herstellung waren gefragt. Die Firma wuchs und wuchs – bis sie in den 70er-Jahren ihrem Niedergang entgegensah. Es wurde nichts mehr selbst produziert, die Qualität litt, die Verkäufe gingen massiv zurück. 1992 wurde die Produktion eingestellt, das Ende von Wisa Gloria schien angebrochen. Bis 2008 das Ehepaar Haderer die restlichen Bestände und die Marke aufkaufte und das grosse Spielzeugerbe weiterführte. (ewa)

Keine Pläne, nur Muster und Kataloge

Zu dritt führen Haderers in ihrer Heimat in Au, St.Gallen, eine kleine Wisa-Gloria-Manufaktur weiter, bauen Schaukelschnecken und Lernspiele von Hand zusammen. Auch das berühmte Dreirad soll wieder ins Sortiment aufgenommen werden. Sie haben das Ziel, die Kultmarke nicht sterben zu lassen, sondern ihr im Gegenteil neues Leben einzuhauchen. «Die Marke ist uns eine Herzensangelegenheit», sagt Florina Haderer. Langlebiges Spielzeug, das nicht weggeworfen, sondern über Generationen weitergegeben wird, das entspreche der Philosophie der Familie. Allerdings: Reparaturen an historischen Produkten werden nicht in Au, sondern in Lenzburg selbst vorgenommen, in der «Wisa-Gloria-Klinik» im Gefängnis.

Bei allen Produkten stellt sich der Familie dieselbe Herausforderung: Mit Plänen wurde in der Lenzburger Produktion nie gearbeitet. Als Vorbild dienten Musterprodukte. «Gearbeitet wurde mit dem Holz, das eben gerade da war», erklärt die junge Frau, die dereinst Wisa Gloria übernehmen wird. «Wir sind wohl die ersten in der Firmengeschichte, die überhaupt Pläne anfertigen», sagt sie weiter und schmunzelt.

Einmal Korb, einmal Textilien

Womit der Bogen zurückgeschlagen wäre zum Kinderwagen. Auch da: unzählige Kataloge aus unzähligen Jahrzehnten, viele physische Vorbilder, aber weit und breit keine Pläne. Haderer hat sich stunden-, ja tagelang durch Fotos gescrollt, um solche zu finden, nach deren Vorbild die neuen Wagen gebaut werden sollten. Sie entschied sich schliesslich für die bekannte, runde Form, die grossen Räder und einmal einen Aufsatz aus Korb, einmal ganz aus Textilien. Das Design war aber nicht die einzige Hürde: «Seit 2018 führen wir Gespräche mit Partnern. Da in der Schweiz sonst keine Komponenten für Kinderwagen mehr hergestellt werden, gestaltete sich das schwierig. Fündig geworden sind wir im nahen Ausland.» Einige Teile werden auch in der Schweiz hergestellt, im st.-gallischen Au werden die Kinderwagen dann wiederum von der Familie zusammengebaut.

Haderers starten mit einer Kleinserie. «Viele Leute schwärmen noch heute von den Kinderwagen, deshalb erhoffen wir uns natürlich, dass er gut ankommt», sagt Haderer. «Wir sind aber ehrlich und realistisch genug, um zu wissen, dass es auch anders sein kann.»

Florina Haderer macht noch einen weiteren Schritt zurück zu den Wurzeln der Spielzeugfabrik: Sie wird sich einen Arbeitsplatz im Co-Working-Space «Gloria» im ehemaligen Fabrikgebäude einrichten. «Wisa Gloria gehört nach Lenzburg», ist sie überzeugt. «Die Gebäude stehen noch, der Schriftzug ist noch dran. Wer weiss, vielleicht ist die Manufaktur eines Tages wieder hier?»

