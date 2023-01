Lencis Historia: Christian Lippe und das Schloss Lenzburg

Lencis Historia «Es war ein Zauber, der von dem Erzieher ausging»: Christian Lippe und das Schloss Lenzburg Er hat unzählige Leben in einer prägenden Phase stark beeinflusst, war gut mit Heinrich Pestalozzi bekannt und der erste Mieter des Schlosses Lenzburg: Christian Lippe. Eva Wanner 16.01.2023, 05.00 Uhr

Lithografie zum Schlosshof in der Zeit der Erziehungsanstalt. Screenshot: Lenzburger Neujahrsblätter 1933

Er muss ein Mensch gewesen sein, den man mag und dem man vertraut. Einer, der sich kümmert. Die Rede ist von Christian Lippe. Er geht schon allein deswegen in die Geschichtsbücher ein, weil er der erste Mieter vom Schloss Lenzburg ist, das 1803 in Staatsbesitz übergeht.

Der bekannte und beliebte Erzieher Christian Lippe. Screenshot: Lenzburger Neujahrsblätter 1933

Dank eines ausführlichen Beitrags in den Lenzburger Neujahrsblättern von 1933 lässt sich die Persönlichkeit des Mannes rekonstruieren. «Es war ein Zauber, der von dem Erzieher ausging, der alle fesselte, welche mit ihm in Berührung kamen, der seine Anstalt zum Blühen brachte», heisst es darin etwa über den Mann, der ein enges Verhältnis zu Heinrich Pestalozzi pflegte.

Der Mittelpunkt des jugendlichen Lebens

Aber auf Anfang. Also ins Jahr 1779, als Lippe geboren wird. In Braunschweig, als Sohn des Hopfenmessers (dabei muss es sich um einen Beamten handeln, der für die Überwachung des Hopfenverkaufs zuständig ist). Christian Lippe besucht das Gymnasium, studiert Theologie und beginnt, Privatunterricht zu erteilen. Es festigt sich sein Berufswunsch: Erzieher.

Es verschlägt ihn mit 30 Jahren in die «Erziehungsanstalt für höhere Stände» nach Hofwil. Nicht als Lehrer, sondern ausschliesslich als Erzieher, «mit Kindern leben und sie leiten war sein Beruf», heisst es in den Neujahrsblättern von 1933. Und weiter: «So ward er unwillkürlich der Mittelpunkt des dortigen jugendlichen Lebens.»

Doch: Er und der Anstaltsleiter sind sich uneins. Lippe verlässt Hofwil – und löst eine Krise aus. Lehrer verlassen die Anstalt, die Jungen sind aufgebracht. Es nützt nichts, Lippe ist weg.

77'000 Franken investiert

In Lenzburg ist er. Und richtet 1822 einen Brief an den kleinen Rat des Kantons Aargau: «Aufgefordert von einigen angesehenen Familien der altvorigen Schweizerstadt Mülhausen habe ich mich entschlossen, eine Erziehungsanstalt zu errichten.» Ideal erscheint ihm das Schloss. Ein Regierungsrat, der Kantonsbaumeister und Lippe besichtigen die Anlage.

«Viele Fenster waren zertrümmert, den Kastentüren fehlten die Schlösser, Oefen waren umzusehen», konstatieren sie unter anderem. Es gilt also zu reparieren, zu sanieren und auszubauen – 77’000 Franken wird Lippe bis zu seinem Tod im Jahr 1853 in das Schloss gesteckt haben. Zum Vergleich: Der Pensionspreis für die Erziehungsanstalt auf Schloss Lenzburg beträgt gemäss Autor jährlich 720 Franken. Eine stolze Summe, die sich nur gut betuchte Familien leisten können.

Und sie tun es gerne; denn sie vertrauen auf Lippe und sein Institut. Auf die guten Berichte, die ihre Söhne nach Hause senden, auf deren Entwicklung – und eigene Erfahrung, denn auch frühere Zöglinge des Erziehers senden nun ihre Söhne wiederum zu ihm. Zwölf Lehrer und über 50 Schüler beherbergt das Institut zu seinen Glanzzeiten. Auf dem Stundenplan stehen Religion, Geschichte, Naturwissenschaften, aber auch Schreiben, Fechten, Reiten und mehr.

Es brach ihm das Herz

Es gab aber auch schwierige Momente. Etwa 1836, als der Feuerhochwächter vermisst wird. Er muss jeden Tag Wasser aus dem Sodbrunnen holen, so sieht man also dort nach. Und entdeckt den Leichnam, Rückgrat und Rippen gebrochen. Er, der «täglich vom Genuss gebrannter Wasser berauscht» war, muss gefallen sein.

Dann die dubiose Heirat. Mit 57 Jahren ehelicht Christian Lippe seine erst 27-jährige Nichte Johanne Friederike Mundt. Die Verbindung löst sich bald wieder auf. Es bleibt der Verruf.

Auch finanziell steht es nicht gut um den Mann, der so viele Leben so stark geprägt hat. Aufgeben will er nicht. «Wenn meine Anstalt aufhört, so hört auch mein Leben auf; das Ende meiner Anstalt ist mein Tod.» Es passt zu diesem Mann, dass genau das eintreten soll. Am 30. September 1853 nehmen seine Zöglinge weinend Abschied von ihm, der die Anstalt nun doch auflöst. Nur ein Schüler will nicht von seinem Krankenbett weichen, in dem er nur einen Tag später stirbt. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen.

Lencis Historia Regelmässig werfen wir einen Blick zurück. Wir schauen, was die Stadt und das Umland vor 20, 70 oder auch 200 Jahren bewegt hat, und zeigen hübsche Trouvaillen zum Kichern, zum Ärgern oder zum Besserwissen.