Lencis Historia blickt auf die Gründung des Heimat-Museums zurück

Lencis Historia Als die Schätze der Lenzburger Geschichte vor 85 Jahren aus ihrem «Winkeldasein» befreit wurden Lenzburg hat eine lange Geschichte, die lange nicht mit Objekten dargelegt wurde. Eine Vereinigung entschloss sich 1937, den historischen Schätzen im Alten Landgericht eine Heimat zu geben. Eva Wanner 15.06.2022, 05.00 Uhr

Römische Gefässe (in der Mitte eine rätische Urne). Screenshot Lenzburger Neujahrsblatt 1938

«Die Anfänge und ungeheuren Fortschritte der Technik hielten die Welt in Atem.» Darum habe man sich um die Vergangenheit wenig gekümmert, so schreibt Autor Jörg Hänny im «Lenzburger Neujahrsblatt», das auf das Jahr 1937 zurückblickt. Und weiter: «Die Erkenntnis der Gefahr, dass wertvolles altes Volksgut uns und der Nachwelt verloren gehen könnte, mag der Ansporn zur Entfaltung heimatkundlicher Forschung gewesen sein.»

Rundum wurden Museen eingerichtet, etwa in Zofingen (1901), Brugg (1912), Baden (1913) oder Rheinfelden (1934). «Seengen, Seon, Beinwil am See, Reinach, Wohlen und viele andere Orte haben lokale Sammlungen eingerichtet, die bei ihrer Kleinheit trotzdem viel Wertvolles enthalten», zählt Hänny weiter auf. Und 1937 eben war es endlich auch in Lenzburg so weit; der älteste Fund von Lenzburg ist immerhin ein jungsteinzeitliches Gräberfeld von zirka 3000 Jahren v. Chr., heisst es auf der Website der Stadt.

Geschirr, Münzen und eine Halsgeige

Auch eine Halsgeige gehörte zur Sammlung (im Bild: Mittelalterspektakel Lenzburg 2015). Pete Weingartner

Gegründet wird das Heimatmuseum von der Vereinigung für Natur und Heimat von Lenzburg und Umgebung, feierlich eröffnet am 2. Oktober 1937. Vier Jahre zuvor, 1933, richtet sich die Vereinigung mit einem Schreiben an die oberste Gemeindebehörde der Stadt. Darin heisst es unter anderem, dass bereits einige wertvolle Stücke der Stadtgeschichte «in fremde Museen abgewandert» seien, andere an «zerstreuten und ungeeigneten Orten» ein «unbeachtetes Winkeldasein» führen. Das neue Museum, untergebracht im alten Landgerichtshaus in der Aavorstadt, sollte dies ändern.

«In einer Vitrine im Erkerzimmer befanden sich unter anderem Stadtbriefe und Urkunden.» Screenshot Lenzburger Neujahrsblatt 1938

Alle Gegenstände aufzuführen, die im Haus untergebracht sind, würde den Rahmen sprengen, schreibt der Autor. Ebenso diesen Artikel 85 Jahre später. Die Sammlung setzt sich zusammen aus römischen Funden der Ausgrabungen im Lindfeld, Geschenken und Leihgaben der Vereinigung selbst, der Kirch- und der Ortsgemeinde sowie der Stadtbibliothek. Zu finden sind in den Räumen an der Aavorstadt altes Kupfergeschirr, Stadtbriefe und Urkunden, römische Fibeln, 120 römische Münzen und 100 weitere aus verschiedenen Ländern und Zeiten, eine Sänfte, eine «Halsgeige für schwatz-, klatsch- und handelssüchtige Weiber» – und eben vieles mehr.

Bronzene Fibeln, die bei Ausgrabungen gefunden wurden. Screenshot Lenzburger Neujahrsblatt 1938

Was der damalige Autor nicht wissen kann: 1972 wird das Alte Landgericht wegen Baumängeln geschlossen und das Museumsgut evakuiert. So ist es auf der Website des Museums Burghalde nachzulesen, des Nachfolgers des Heimatmuseums. 1973 fällt demnach der Entscheid, die alte Burghalde (Baujahr 1628) zum Museum umzubauen, «es dauert allerdings nochmals zehn Jahre, bis der Umbau und die Renovation beginnen», heisst es weiter. Seit 1985 sind die Lenzburger Schätze im Haus an der Schlossgasse 23 untergebracht.

Dachboden entrümpeln ist Pflicht

Dass das Jahr 1937 auch für die Schweiz wegen der politischen Lage im Umland ein schwieriges war, zeigt sich an mehreren Meldungen im «Neujahrsblatt». Darin heisst es, dass Verdunkelungsmassnahmen vorbereitet und geübt werden. Auch von einer Entrümpelungskontrolle ist die Rede. Bis zum 1. Juli 1937 müssen die Dachräume im ganzen Land entrümpelt sein; dadurch soll die Brandgefahr bei einem Luftangriff vermindert und die Löscharbeiten vereinfacht werden.

Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Gesundheit durch das Jahr. Zum Beispiel referiert am 21. Januar für den Verein zur Hebung der Volksgesundheit ein Pfr. D. Kummer über den «Einfluss des Gemütes auf Gesundheit und Wohlbefinden». Der Schularzt indes untersucht die 1937 schulpflichtig gewordenen Kinder. Sein Fazit: Acht Kinder haben eine verminderte Sehkraft, sieben eine schwächliche Konstitution und fünf einen Kropf (Geschwulst am Hals). Wegen Blattern und Scharlach muss der Kindergarten mehrmals geschlossen werden und im Februar und März waren nur die Hälfte der Kinder in der Schule, eine Grippe macht die Runde. Kaum besser geht es der Tierwelt: Die Maul- und Klauenseuche grassiert, weshalb der Viehmarkt vom November abgesagt werden muss.

Regelmässig werfen wir einen Blick in die Chroniken der «Lenzburger Neujahrsblätter» – dieses Mal das Jahr 1937 betreffend. Wir schauen, was die Stadt und das Umland vor 20, 70 oder 85 Jahren bewegt hat, und zeigen hübsche Trouvaillen zum Kichern, zum Ärgern oder zum Besserwissen.