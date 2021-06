Kunstsammlung Ein asiatisches Millionen-Geschenk für Beinwil am See CS-Topmanager Urs Buchmann will in Beinwil am See ein Museum bauen und seine Kunstwerke ausstellen. Dafür will er 2,5 Millionen Franken investieren. Urs Helbling 09.06.2021, 05.00 Uhr

In Beinwil am See ist das Museum «Seven Seas Art Foundation» geplant. Initiant ist der CS-Topmanager Urs Buchmann (r.). Gemeindeammann Peter Lenzin freut sich. Urs Helbling

Russisch konnte der junge Urs Buchmann schon, als man ihm empfahl, doch auch noch Mandarin zu lernen. Dann hatte er, wie er selber sagt, das Glück, dass er 1987 nach Asien kam. Nach China. 2009 hatte Beinwil am See das Glück, dass dem Credit-Suisse-Manager ein Praktikant ein Haus in «Böju» zum Kauf empfahl – als Zweitwohnsitz neben Hongkong. Urs Buchmann und seine chinesische Ehefrau hatten das Gebäude nur eine halbe Stunde lang gesehen, als sie sich für den Erwerb entschieden – und sind seither in die Hallwilersee-Region verliebt. Mit dem Aargau ist Buchmann auch beruflich verbunden: Seit 2010 gehört der promovierte Jurist dem Verwaltungsrat der Zehnder Group (Gränichen) an.

Stiftung «Seven Seas Art Foundation» in Gründung

All das erzählte der 64-Jährige am Dienstag im «Löwen»-Saal. An der Seite von Gemeindeammann Peter Lenzin. Die beiden stellten das Projekt der neuen gemeinnützigen Stiftung «Seven Seas Art Foundation» vor. Buchmann möchte im Seetal seine breite Sammlung von asiatischer Kunst präsentieren. Und das kinderlose Ehepaar will dafür sorgen, dass die Werke auch dann zusammen bleiben, wenn sie einmal nicht mehr sind. Dafür sind die Buchmanns bereit, 2,5 Millionen Franken in den Bau eines Museumsgebäudes zu investieren.

Souverän muss zwei Mal Ja sagen

Die Gemeinde soll das Land im Baurecht zur Verfügung stellen. An einem Hang nordwestlich der aktuellen Überbauung «Widematt». Der Souverän wird doppelt dazu Stellung nehmen können. Einerseits muss die Gemeindeversammlung eine Umzonung in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen genehmigen und andererseits den Baurechtsvertrag absegnen. Das renommierte Architekturbüro Theo Hotz hat das Projekt entwickelt.

In Beinwil am See ist das Mueseum «Seven Seas Art Foundation» geplant. zvg

Der Zeitplan ist ehrgeizig. Schon im Frühling 2022 soll Baubeginn sein und Eröffnung im Sommer 2024. Das Gebäude ist vierstöckig, wird in der obersten Etage einen Mehrzweckraum sowie eine Cafeteria mit grosser, offener Terrasse haben. Es sind etwa 25 Parkplätze geplant. Neben der permanenten Ausstellung schwebt Buchmann eine Wechselausstellung pro Jahr vor: «Wir müssen das Museum mit Leben füllen.»

Buchmann hat in seiner Sammlung Gemälde, Plastiken, Orientteppiche, Porzellane sowie Möbel. Schwergewichtig aus asiatischen, aber auch aus europäischen Landern, etwa Rumänien. «Für Beinwil am See ist dieses Projekt eine Riesenchance», erklärte Gemeindeammann Lenzin. Buchmann habe ihn vor dreieinhalb Jahren erstmals in der Sache kontaktiert. Lenzin erhofft sich dank des Museums etwas touristischen Schwung – auch im Winter. Bisher hat Beinwil vor allem Badi-Touristen.

Museen rund um den See

Die Region Hallwilersee ist schon jetzt reich an Museen – und diese sind sehr vielfältig. Der grösste Publikumsmagnet ist das Schloss Hallwyl, das in Nicht-Corona-Jahren von rund 50'000 Personen besucht wird. Ein Militärmuseum der Extraklasse betreibt die Stiftung «Militär- & Kunstsammlung Laib» in Meisterschwanden. Zuletzt wurde 2019 das «Stämpflihaus» eröffnet. Ähnlich wie das jetzt geplante Museum in Beinwil am See lebt auch das Militärmuseum stark von einer Sammlerpersönlichkeit: Stefan Laib (54). Normalerweise kann man das Museum nur in Gruppen besichtigen. Am 26. Juni und am 14. August gibts aber je einen Tag der offenen Tür (10 bis 16 Uhr, keine Anmeldung nötig). Nichts geworden ist aus den hochtrabenden Museumsplänen von Bruno Stefanini beim Schloss Brestenberg. Dort hat es heute ein Depot mit Sammlungsgütern. (nicht zugänglich).