Elterntaxis nehmen Kindern Abenteuer

Kommentar Nein zu Elterntaxis – Ja zu mehr Abenteuer auf dem Schulweg! Eltern fahren ihre Kinder vielleicht aus Vorsicht zur Schule. Und schaffen damit nicht nur gefährliche Situationen, sondern nehmen ihren Kindern auch etwas weg. Eva Wanner 11.02.2022, 05.00 Uhr

Jeden Stein, jedes Tier in jedem Vorgarten und die Kirchenglocke, die mahnend 12.15 schlug. Die Zeit, zu der man eigentlich schon hätte am Mittagstisch sitzen sollen. Den Schulweg und seine Abenteuer kannte man in- und auswendig. Klar, ist man ihn doch jahrelang entlanggelaufen.