Dem Hallwilersee ist es zu warm

Klimawandel Warm, wärmer, Hallwilersee – Zukünftig wird die Temperatur mit einer Wasserkette gemessen In diesem Sommer war der Hallwilersee an Spitzentagen 27 Grad warm. Solche Temperaturen können für Fische lebensgefährlich werden. Wie die Hallwilersee-Ranger und der Kanton nun reagieren. Anja Suter 1 Kommentar 16.08.2022, 05.00 Uhr

Die warmen Temperaturen lassen Burgunderblutalgen an die Wasseroberfläche steigen. Ein Bild aus 2021. Michael Küng

Wer sich im Juli an einer der vielen Badestellen im Seetal in den Hallwilersee wagte, merkte schnell: Die Abkühlung bei den heissen Temperaturen ist da, doch das Annetzen fällt leichter als auch schon. Ein Blick auf die Messungen in Meisterschwanden zeigte dann auch, wie warm es im See ist. Gemessen wurden Wassertemperaturen bis zu 27 Grad.

Die Zahlen auf dem Thermometer bereiten jenen, die die Natur im Auge behalten, Sorgen. «Der Hallwilersee ist derzeit übertemperiert», sagt Peter Wyss, Vizechef der Hallwilersee-Ranger. Es helfe zwar, dass die Nächte relativ kühl seien und auch öfter eine Bise gehe, aber zu warm ist es trotzdem.

«Ab 25 Grad Wassertemperatur ist es vielen Fischen zu warm, für einige wird die Lage gar lebensbedrohlich.»

Derzeit können viele Fische dieses Problem noch selbst umschwimmen: «Viele halten sich jetzt im tieferen Teil des Sees auf», sagt der Ranger. Anders sieht es in Fliessgewässern wie dem Aabach aus. «Wir merken, dass es im Aabach weniger Fische als auch schon hat. Dies ist vor allem auf der Höhe des Schloss Hallwyl der Fall. Die Fische schwimmen wieder Richtung See.»

2021 wurden tote Fische gefunden

Ein Problem, welches die Ranger letztes Jahr auf Trab hielt, waren die Blaualgen. «Sie wachsen vor allem durch Sonneneinstrahlung, Wärme und Nährstoffe», sagt Wyss.

Peter Wyss, Vizechef der Hallwilersee-Ranger. Seraina Ummel / LZB

Die Blaualgen sondern ein Gift ab, das für Mensch und Tier gefährlich ist. «Wir haben 2021 einige tote Fische gefunden», so der Ranger. Dieses Jahr hoffe er, dass man über den Berg sei. Durch die Trockenheit kam weniger Gülle in den See, wodurch die Algen weniger Nährstoffe erhielten. Auch die Sonneneinstrahlung nehme zu dieser Jahreszeit ab, erklärt Wyss. Die Hallwilersee-Ranger können derzeit nur abwarten: «Wir schauen, wie sich die Lage entwickelt. Aber wir haben den Hallwilersee im Blick und melden Veränderungen dem Kanton. Lieber machen wir dies einmal zu viel als zu wenig.»

Seitens des Kantons hat man den Hallwilersee ganzjährig genau im Auge und prüft die Werte regelmässig, erklärt Lukas De Ventura, Fachspezialist Oberflächengewässer.

«Einmal pro Monat werden mit einer Sonde Temperatur, Sauerstoff, Trübung und weitere Werte gemessen.»

Fünf Mal jährlich werden zudem Wasserproben für vertiefte Abklärungen entnommen, so der Fachspezialist. Dabei werde unter anderem Phosphor- und Stickstoffgehalt geprüft. Dreimal pro Jahr prüft der Kanton zudem, wie es um die Mikroverunreinigungen im See steht. Heisst: Wie viele Pestizide, Medikamente oder Hormone enthalten sind.

Das Problem mit den Algen

Urteile man nach diesen Werten, dann gehe es dem Hallwilersee verhältnismässig gut, so De Ventura. «In den vergangenen Jahren hat sich abgesehen von einigen Schwankungen wenig verändert» Die grösste Änderung sind die Blutburgunderalgen, welche zur Gruppe der Blaualgen gehört. «Dieses Cyanobakterium, welches den See teilweise rot färbt, ist vor allem in der Tiefe zu finden, kommt aber immer mal wieder an die Oberfläche.» Teile dieser Bakterien seien giftig, sondern jedoch nichts ins Wasser ab. Wegen der wärmeren Wassertemperaturen könnten sich in Zukunft auch andere Blaualgen plötzlich massiv vermehren.

Wie viele Algen im See wachsen, hängt auch von den Nährstoffen ab, die beispielsweise über Gülle in den See gelangen. Das Wachstum der Algen hat für den See aber auch andere Folgen. «Der Algenabbau am Seegrund benötigt viel Sauerstoff. Das wirkt sich negativ auf den Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser aus», sagt De Ventura. Er erklärt auch, wieso der wenige Sauerstoffgehalt in den tiefen Seeschichten zum Problem wird.

«Wasserschichten mit verschiedenen Temperaturen haben verschiedene Dichten. Dadurch wird der See nur bis zu einer Wassertiefe von acht bis zwölf Metern gut gemischt.» Weil sich die Wasserschichten im Sommer nicht mischen, hat der Hallwilersee in den tiefen Schichten gegen den Herbst immer weniger Sauerstoff. Das führt dazu, dass sich etwa Felche nicht vermehren können, weil ihre Eier nicht genügend Sauerstoff erhalten.

Wie es mit dem Hallwilersee weitergeht

An einem Julitag mass der Kanton 26 Grad im See. «Wegen des Klimawandels wird die Periode, in welcher der See geschichtet ist, zukünftig früher anfangen und später aufhören, das bereitet uns Sorgen.» Wie die Zukunft des Sees mit dem Klimawandel aussehe, sei ungewiss. Deshalb möchte das Forschungsinstitut Eawag mit Bund und Kanton die Temperaturen im Hallwilersee besser untersuchen. «In diesem Monat wird eine Messkette im Hallwilersee installiert. Diese misst an 15 verschiedenen Punkten die Temperatur und leitet die Daten online weiter», sagt De Ventura.

