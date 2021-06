Jahresbericht Landschaftsschutzverband Hallwilersee war mit seinen Einsprachen letztes Jahr sehr erfolgreich Der Verband blickt in seinem Jahresbericht trotz Corona auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 31.05.2021, 21.52 Uhr

Der Landschaftsschutzverband Hallwilersee (LSVH) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Er hat sich nicht nur in Boniswil (Alliswil) und Beinwil (BNO-Revision) stark engagiert. 2020 sah sich der LSVH, so steht es im eben publizierten Jahresbericht, bei sieben Baugesuchen in den Seeanstössergemeinden legitimiert, Einwendungen zu machen: