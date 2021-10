Ja zur Kanti: Lenzburger Ortsbürger fordern Zugeständnisse

Ja zum Zeughaus-Areal Lenzburg will die Kanti – doch die Ortsbürger fordern Zugeständnisse Die Lenzburger Ortsbürgergemeinde hat am Montag Ja gesagt zum Zeughaus-Areal als Kanti-Standort. Die Diskussionen waren lange und teils emotional – Stadtammann Daniel Mosimann ist nun erleichtert über den positiven Entscheid. Das letzte Wort spricht der Kanton aber erst 2022. Florian Wicki und Valérie Jost Jetzt kommentieren 26.10.2021, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

181 anwesende Stimmberechtigte entschieden am Montag über den Kanti-Standort. Valérie Jost

Nun ist es im zweiten Anlauf da, das Ja der Lenzburger Ortsbürgergemeinde zum potenziellen Mittelschulstandort auf dem Zeughaus-Areal.

Der Lenzburger Stadtrat hatte der Ortsbürgergemeinde bereits im vergangenen Dezember beantragt, dem Kanton das Zeughaus-Areal – neben einem potenziellen Standort in Brugg – für den Bau einer Kantonsschule anzubieten. Damals wurde der Antrag zurückgewiesen, weil bei 66 Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern (bei 55 Gegenstimmen) zu viele offene Fragen bezüglich Alternativstandort und bezüglich der finanziellen Situation der Ortsbürgergemeinde bestanden.



Zwei Drittel sagen Ja zum Zeughaus-Areal

Diese Fragen hat der Stadtrat nun ausgeräumt. Er berichtete an der ausserordentlichen Ortsbürgergemeinde am Montagabend noch einmal ausführlich, warum er dem Kanton ein Baurecht anbieten will, was das für die Finanzen der Ortsbürgergemeinde bedeutet und was die Alternativen wären.



Dies zur Zufriedenheit einer Mehrheit der 181 am Montagabend erschienenen Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern, wie sich in der Abstimmung zeigen sollte. Rund zwei Drittel hielten dem Stadtrat die Stange und betrauten ihn mit der Aufgabe, dem Kanton das Zeughaus-Areal anzubieten. Genauere Zahlen gibt es leider nicht, nach zwei fehlerhaften Stimmauszählungen (zum Beispiel 132 zu 52 Stimmen, was insgesamt 184 Anwesende bedingt hätte) hat man sich darauf geeinigt, dass die Abstimmungsverhältnisse auch so deutlich genug seien.

Stadtammann Daniel Mosimann (SP) freut sich über das Ja: «Jetzt haben wir einen Entscheid, mit dem wir im Rennen um den Mittelschulstandort bleiben», sagt er. Besonders freut er sich über das sehr deutliche Ergebnis, denn die Stimmung sei im Vorfeld «schwierig abzuschätzen» gewesen.



Zwei von drei Ergänzungsanträgen kamen durch

So ganz uneingeschränkt wollte die Ortsbürgergemeinde den Stadtrat aber nicht schalten und walten lassen, verabschiedete sie doch zwei Zusatzanträge: Sie verpflichtete erstens den Stadtrat, dafür zu sorgen, dass die Lenzburger Kultur- und Sportvereine – die derzeit entweder recht günstig oder sogar kostenlos im Zeughaus untergebracht sind – auch in der neuen Kanti die Räume gratis nutzen dürfen. Und zweitens muss der Stadtrat in den Verhandlungen mit dem Kanton darauf beharren, dass alle allfälligen Kiesreserven, die derzeit noch im Boden des Zeughaus-Areals liegen, der Ortsbürgergemeinde gehören. «Ich sehe das nicht als Vertrauensentzug; diese Themen hätten wir in den Verhandlungen mit dem Kanton auch ohne spezifischen Auftrag angesprochen», sagt Daniel Mosimann dazu.

Der dritte Antrag, mit dem man den Stadtrat verpflichten wollte, die Abbruchkosten des heutigen Zeughauses (inklusive Bunker und Tankstelle) dem Kanton zu übertragen, fand keine Mehrheit. Ob dies trotzdem so umgesetzt werden kann, steht laut Mosimann noch nicht fest: «Es wäre natürlich schön, wenn der Kanton das Areal im heutigen Zustand übernähme. Es wäre aber den Verhandlungen vorgegriffen, dies jetzt schon zu bestätigen.»



Die Diskussion zwischen den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern vor der Abstimmung wurde sehr lebhaft und emotional geführt. Auf der einen Seite kritisierten die drei bereits bisher in Erscheinung getretenen Rolf Bachmann, Max Werder und Christoph Moser den Stadtrat und die anderen involvierten Gremien, also die Finanzkommission und den Beirat der Ortsbürgergemeinde. Besonders Letzterer fühlte sich derart angesprochen, dass mit der Präsidentin Barbara Gurini-Meyer und dem Vizepräsidenten Remo Keller sowie Katharina Scholl-Debrunner gleich drei Beiräte das Wort ergriffen, die Arbeit des Beirats verteidigten und sich für die Kantonsschule aussprachen.



Kanton entscheidet erst 2022

Wie geht es nun weiter? Bereits am Montag erklärte Stadtammann Daniel Mosimann: «Der Kanton wird nun eine Vorlage erarbeiten, in der die beiden Standorte Lenzburg und Brugg-Windisch einander gegenübergestellt werden.» Die Vorlage komme in die Vernehmlassung, in welcher alle interessierten Parteien ihre Meinung abgeben können. Danach werde der Regierungsrat – schätzungsweise im zweiten Halbjahr 2022 – eine Botschaft zuhanden des Grossen Rates erarbeiten, die nach den zuständigen Kommissionen vom Grossen Rat selber behandelt wird, so Mosimann: «Dort wird Ende 2022 der Entscheid gefällt, wo die neue Mittelschule schlussendlich hinkommt.»

Der Stadtammann selbst sieht Lenzburgs Chancen als intakt an: «Es kommt neben dem Standortangebot von Brugg auch auf die Situation in Aarau an. Falls der Schulabtausch dort zu Stande kommt, stehen die Chancen vielleicht noch 45 zu 55 Prozent zu Gunsten des Standorts Lenzburg.»