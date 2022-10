Abwasserverband "Lotten" plant Sanierung für 4 Millionen Franken

Hunzenschwil/Rupperswil/Schafisheim Vier Millionen Franken für den über vier Kilometer langen Abwasserkanal Wenn der Kanal jetzt nicht saniert wird, muss bald neu gebaut werden. Das schreibt der Gemeinderat von Hunzenschwil zum Gmeinds-Traktandum. Darüber befinden werden auch die Stimmberechtigten der anderen beiden Verbandsgemeinden. Eva Wanner 25.10.2022, 17.57 Uhr

Der Verbandskanal Abwasserverband «Lotten» soll saniert werden. Symbolbild: Andrea Stalder

Risse, hervorstehende Einläufe, Abplatzungen und Wurzeleinwüchse: Dem Kanal geht es offenbar gar nicht gut. Jenem, den der Abwasserverband «Lotten», bestehend aus den Gemeinden Hunzenschwil, Rupperswil und Schafisheim, 1975 erstellt hat. Das ist dem Büchlein zur Gemeindeversammlung von Hunzenschwil zu entnehmen.

Die Substanz ist demnach teilweise nicht mehr genügend und es bestehen punktuelle Probleme in den rund 4,4 Kilometern Kanal. Behoben werden sollen sie einerseits durch lokale, sogenannte Punktsanierungen, aber auch durch Flächensanierungen. Beton wird instandgestellt, Armierungen werden entrostet und behandelt und mehr.

«Durch diese Sanierung hat der gesamte Verbandskanal eine weitere Lebensdauer von mindestens 50 Jahren», heisst es im Büchlein weiter. Werde hingegen nichts gemacht, verfalle er in einigen Jahren und müsste komplett neu gebaut werden. «Die frühzeitige Sanierung und Beschichtung ist die wirtschaftlich sinnvollste Massnahme.»

Alle drei Gemeinden müssen Ja sagen

Kosten soll das Ganze rund vier Millionen Franken. Aufgeteilt werden die Kosten gemäss dem Verteilschlüssel der Statuten des Abwasserverbands. Mit rund 40 Prozent trägt den grössten Brocken die Gemeinde Rupperswil; über 1,6 Millionen Franken. Schafisheim trägt rund 31,5 Prozent der Kosten oder knapp 1,3 Millionen Franken. Hunzenschwil wird für 28,5 Prozent der Kosten oder etwas über 1,15 Millionen zur Kasse gebeten.

Bevor die Sanierung, die in drei Etappen zwischen den Jahren 2024 und 2026 durchgeführt werden soll, angegangen wird, müssen aber die Stimmberechtigten Ja sagen. Und zwar jene aller drei Verbandsgemeinden. Rupperswil und Hunzenschwil führen ihre jeweiligen Gemeindeversammlungen am 18. November durch. Am 24. November steht die Sanierung dann auch in Schafisheim auf der Traktandenliste.