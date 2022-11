Hunzenschwil «Wir werden völlig überrannt»: Tempel-Ausstellung gibt Einblick in unbekanntes Gebiet Die Tempel-Ausstellung der Christlichen Gemeinde Römerstrasse in Hunzenschwil stösst auf reges Interesse. Warum, sagt Theologe Roger Liebi. Michael Hunziker 14.11.2022, 17.09 Uhr

Theologe Roger Liebi referiert zum Zweiten Tempel zur Zeit von Jesus Christus. mhu

In Scharen strömen die Menschen herbei an diesem Nachmittag. Im Obergeschoss am Fabrikweg 1 in Hunzenschwil herrscht eine lockere Atmosphäre. Roger Liebi steht vor einem Modell des Zweiten Tempels zur Zeit von Jesus Christus. Die Zuhörerinnen und Zuhörer – die Schülerin genauso wie der Familienvater – hängen gebannt an seinen Lippen.

Der Theologe erklärt, was es mit den einzelnen Bauten auf sich hat, geht auf die wechselvolle Geschichte ein, stellt Zusammenhänge her, streut immer wieder Bibelzitate ein – und beantwortet nach seinen kurzweiligen Ausführungen bereitwillig die Fragen. Liebi, der mit einer Dissertation über den Zweiten Tempel in Jerusalem promoviert hat, kennt spannende Einzelheiten, unzählige Feinheiten. «Das ist meine Welt», sagt er mit einem Lachen.

Einige nehmen sogar mehrstündige Anfahrt in Kauf

Von solchen Führungen lebt die kleine, feine Tempel-Ausstellung der Christlichen Gemeinde Römerstrasse. Das Interesse ist riesig. «Wir sind positiv überrascht, werden völlig überrannt», sagt Liebi gut gelaunt. Behandelt werde ein Gebiet, das vielen kaum bekannt sei, das aber einen ganz anderen Zugang zur Bibel ermögliche. «Es öffnet die Türen zum Alten wie zum Neuen Testament», stellt er fest. Angesprochen seien alle Interessierten – Menschen, die schon tief ins Thema eingetaucht seien genauso wie solche ohne jegliche Vorkenntnisse. Die Rückmeldungen, freut sich Liebi, seien enthusiastisch. Einige Besucherinnen und Besucher hätten sogar extra eine mehrstündige Anfahrt in Kauf genommen.

Die Tempel-Ausstellung am Fabrikweg 1 stösst auf reges Interesse: Die Menschen strömen in Scharen herbei. mhu

Geöffnet sind die Türen noch diese Woche: ab Mittwoch bis am Sonntag. Bestaunt können die präzisen Modelle der jahrtausendealten Tempel Israels: Stiftshütte, Salomo-Tempel und Zweiter Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Mit Hilfe einer 3D-Brille und einer Computersimulation ist es zudem möglich, den zukünftigen Dritten Tempel in Jerusalem zu besichtigen. Es finden auch Workshops statt.

Abendvorträge zu ausgewählten Themen

Am Freitag und Samstag, 20 Uhr, stehen Abendvorträge auf dem Programm – diese aber an der Römerstrasse 25. André Sapienza spricht zum Thema «Eine Begegnung mit dem unbekannten Gott», Roger Liebi zu «Der Messias im Tempel». Er werde auf die reiche Symbolik und Bedeutung des ungewöhnlichen Tempels eingehen, verrät er. Liebi ist ein gefragter Referent im In- und Ausland, findet auch über seinen eigenen Youtube-Kanal ein zahlreiches Publikum.

Ausstellungen für die breite Öffentlichkeit führt die Freikirche in Hunzenschwil übrigens regelmässig durch: Einmal war es beispielsweise eine zu Bibel und Wissenschaft, ein andermal zu den Qumran-Handschriften, den Schriftrollen vom Toten Meer.