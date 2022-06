Hunzenschwil feiert mit breitem Programm

Hunzenschwil Nach fünf Jahren findet endlich wieder ein Jugendfest statt Hunzenschwil feiert am Wochenende vom 24. bis 26. Juni mit Umzug, Böllerschüssen und Musik. Nachdem das Fest im letzten Jahr coronabedingt hatte abgesagt werden müssen, ist die Vorfreude jetzt umso grösser. Eva Wanner 11.06.2022, 05.00 Uhr

Das letzte Mal fand das Jugendfest 2017 in Hunzenschwil statt. zvg

Letztes Jahr hätte Hunzenschwil feiern wollen. Das Jugendfest findet eigentlich alle vier Jahre statt, 2021 wäre turnusgemäss ein Festjahr gewesen. Die Pandemie kam dazwischen.

Nun denn; dieses Jahr ist es so weit. Das Organisationskomitee hat für das Wochenende vom Freitag, 24. Juni, bis und mit Sonntag, 26. Juni, ein buntes Programm auf die Beine gestellt. «Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr das Fest durchführen können» sagt Liana Hofmann vom OK, das unter der Leitung von Gemeindeammann Urs Wiederkehr steht. «Man merkt, wie gross die Vorfreude in der Bevölkerung ist.»

Und zwar auf Folgendes: Am Freitagmittag geht es los mit einem Spielnachmittag für die Schülerinnen und Schüler auf der Turnwiese beziehungsweise bei der Alten Turnhalle. Ab 17 Uhr ist der Lunapark offen und am Abend spielt das Partyband-Duo Hautnah. Am Freitag- und am Samstagabend betreibt der Feuerwehrverein die «Firefight Bar» auf dem Schulhausplatz.

Der Samstag beginnt mit einem Knall – beziehungsweise mit mehreren. Drei Böllerschüsse werden bei Schlechtwetter abgegeben, sieben sind es bei guter Witterung. Und warum die unterschiedliche Anzahl? «Das ist in Hunzenschwil einfach so – und das war es schon immer», sagt Hofmann.

Das OK habe, wie es in anderen Gemeinden auch der Fall war, diskutiert, ob die Böllerschüsse angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine abgesagt werden sollen. Man habe den Entscheid von Lenzburg über das Manöver abgewartet. Als dieser positiv ausfiel, war die Sache klar. Geflüchtete, die in der Gemeinde untergebracht werden, werden aber über die Tradition informiert.

Bankett und Bubble Balls

Die noch viel mehr zu bieten hat. Etwa das Bankettessen am Samstagmittag um 12 Uhr, wenn auch der Lunapark wieder eröffnet wird. Ab 14.30 wird ausgetragen, wer der «Schnällscht Hunzeschwiler» ist.

Sportliches bietet die Jugendarbeit Lotten an diesem Tag von 18 bis 23 Uhr: In der neuen Turnhalle stellen sie sogenannte «Bubble Balls» zur Verfügung. Das sind riesige, durchsichtige, aufblasbare Kugeln, die man sich über den Oberkörper stülpt. Derart geschützt – aber auch etwas eingeschränkt –, spielt man gegeneinander Fussball oder andere Spiele. Am Abend unterhält die Rock-Coverband azTon die Gäste im Festzelt.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr ebenfalls im Festzelt, allerdings ruhiger: mit einem Gottesdienst, geleitet von Pfarrerin Nica Spreng. Ab 11.30 Uhr spielt die Alphorngruppe Reussblick, ab 12 Uhr ist der Lunapark wieder geöffnet. Ausklingen lässt Hunzenschwil sein Jugendfest mit Darbietungen der Schülerband Die neun Chaoten sowie Kinder-Zumba.

Ganzes Programm: www.hunzenschwil.ch