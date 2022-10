Laden mit balkanischen Spezialitäten in Hunzenschwil wird gebaut

Hunzenschwil Lebensmittelladen mit balkanischen Spezialitäten erhält Baubewilligung Der Weg ist frei für den Lebensmittelladen mit balkanischen Spezialitäten an der Hauptstrasse in Hunzenschwil: Die Betreiber sagen, wann die Eröffnungsfeier geplant ist. Michael Hunziker 12.10.2022, 05.00 Uhr

Der Lebensmittelladen wird im Erdgeschoss der Liegenschaft an der Hauptstrasse 7b eingerichtet. mhu

Balkanische Spezialitäten sind künftig zu haben in Hunzenschwil: Ins Erdgeschoss der Liegenschaft an der Hauptstrasse 7b zieht ein Lebensmittelladen ein. «Cinar Market» lautet der Name des kleinen und feinen Geschäfts mit dem schlichten und einfachen Konzept. Zur Verfügung steht eine Verkaufsfläche von maximal 110 Quadratmetern.