Hunzenschwil Lebenshof Vaikuntha: Wo ein Truthuhn ein Huhn aufgezogen hat Daniel und Franziska Schmid führen zusammen in Hunzenschwil einen «Ort ohne Angst». In diesem Jahr möchten sie den Hof neu gestalten. Anja Suter 06.04.2021, 05.00 Uhr

Daniel und Franziska Schmid leben mit rund 50 Tieren auf dem Lebenshof Vaikuntha. Britta Gut

Timo ist neu auf dem Lebenshof Vaikuntha. Erst vor wenigen Wochen ist der Rüde aus Rumänien nach Hunzenschwil gezogen. Auf dem Hof Vaikuntha (kommt aus dem Sanskrit und bedeutet «Ort ohne Angst») lebt Timo unter anderem zwischen Kühen, Pferden, Schafen, Ziegen und Alpakas. Eine spezielle Aufgabe haben die Tiere auf dem Hof nicht. Das Ehepaar Daniel und Franziska Schmid hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tieren ein Zuhause zu geben, die anderswo keinen Platz mehr haben – und ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen.

Normalerweise sind mehr Menschen auf dem Hof als jetzt. Solche, die einfach die Tiere besuchen. Oder auch ganze Schulklassen, die etwas über das Konzept des Lebenshofs lernen möchten und denen ein näherer Bezug zu den Tieren vermittelt werden soll. Regelmässig veranstalten Schmids auch Events, bei denen Daniel die Gäste bekocht; mit Gemüse, das er selbst auf dem Hof angezogen hat. Doch das alles fiel coronabedingt weg.

«Es ist schon sehr ruhig hier auf dem Hof»,

bestätigt Franziska Schmid. Laut wird es nur, wenn der grosse stattliche Hahn sich bemerkbar macht oder wenn die Truthähne ihre Balzrufe hören lassen.

Die beiden Truthähne wurden von einem Thanksgiving Essen gerettet. Britta Gut

Auch wenn es auf dem Hof eher ruhig war, klingelt das Telefon auf «Vaikuntha » täglich. «Anfragen kommen definitiv vermehrt. Häufig sind es Personen, die in finanzielle Engpässe geraten sind und für ihr Tier nicht mehr aufkommen können», sagt Franziska Schmid. Da just zur Weihnachtszeit einige Tiere verstarben, konnten Schmids neue Tiere adoptieren. So etwa einige Alpakas aus einer grossen Herde, die aufgelöst wurde. Viele der Anfragen mussten sie aber auch ablehnen:

«Wir können nicht endlos Tiere aufnehmen, wir müssen immer mit Verstand vorgehen»,

sagt Franziska Schmid. Wichtig sei es immer, dass die Tierarztrechnungen bezahlt werden können. Unter anderem lebt der Hof auch von Tierpatenschaften, die abgeschlossen werden.

Wieso Bibeli einen Truthahn als Stiefmutter hat

Rund 50 Tiere sind derzeit auf dem Lebenshof beheimatet. Viele von ihnen leben miteinander und nicht voneinander abgesperrt. So schläft Ziegenbock Hari gerne mal im Pferdestall, wenn es ihm zu sonnig wird Und Huhn Bibi hat ein Truthuhn als Stiefmutter. «Isalie hat eines der Hühnereier heimlich ausgebrütet», erzählt Franziska Schmid. Normalerweise nehmen Schmids die Eier früh aus, damit keine Bibeli entstehen. «Wir wollen einer unnötigen Vermehrung vorbeugen», sagt Daniel Schmid. Bei Isalie machten sie jedoch eine Ausnahme, da sie schon einige Zeit am brüten war. Daraus entstand eine tiefe Bindung zwischen dem Huhn und dem Truthuhn. «Auch heute noch hält Isalie immer zuerst Ausschau nach Huhn Bibi», so Daniel Schmid.

Die geretteten Alpakas stammen aus einer Herde, die aufgelöst wurde. Britta Gut

Der Hof soll umgebaut werden

Den Hof kauften Daniel und Franziska Schmid vor rund 16 Jahren. Sie hätten schon seit einigen Jahren Umbaupläne gehabt, sagt Daniel Schmid. «Aber wir hatten nie die Zeit dazu.» Im vergangenen September zog sich Daniel Schmid beim Ausladen von geretteten Schafen bei einem Sturz von der Transportrampe einen Oberschenkelhalsbruch zu. Vier Monate lang musste der 49-Jährige an Stöcken gehen. «Dadurch hatte ich dann plötzlich Zeit, um den Umbau zu planen», erzählt Schmid, der gelernter Hochbauzeichner ist. Der neue Stall soll grösser sein und optimiert werden. Geplant ist unter anderem, dass es Platz für eine Werkstatt gibt.

«Wir möchten die Arbeitsabläufe im Allgemeinen professionalisieren.»

Zudem ist auch ein neues Einfamilienhaus geplant. Dieses soll jedoch vor allem funktional werden, wie Daniel Schmid erklärt. «Wir stellen uns ein Tiny House vor.» Ziel sei es einen gut durchstrukturierten Hof zu haben, «denn wir dann vielleicht in ferner Zukunft auch an eine Stiftung übergeben können», ergänzt Franziska Schmid.