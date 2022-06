Jugendfest in Hunzenschwil: Zeitreise mit Pharaonen und Wikingern

Hunzenschwil Jugend- und Dorffest: Hunzenschwiler Kinder versprühen Lebensfreude Die Gemeinderäte waren als Römer verkleidet, die Spielgruppenkinder waren Neandertaler. Am Hunzenschwiler Jugendfest wurde ein Wochenende lang gefeiert, mit Essen, Zusammensein und einem Lunapark. Peter Weingartner 26.06.2022, 18.49 Uhr

Am Hunzenschwiler Jugendfest gab es mehrere Pharaoninnen und Pharaonen. Peter Weingartner

«Neandertalerli» nennen sich die Hunzenschwiler Spielgruppenkinder, und mit Kienspan und Knochen machen sie ihrem Namen alle Ehre. Es ist Jugendfest in Hunzenschwil. Das Motto «Ziitreis» lässt alles zu. Der Gemeinderat marschiert als Römer mit. Sehen sich die Rätinnen und Räte als Dorfkaiser? «Dass wir als Römer kommen, hat einen historischen Grund», klärt Gemeindeammann Urs Wiederkehr auf, «in dieser Gegend haben die Römer Ziegel für Vindonissa hergestellt.» Alles klar. Wie das Wetter, das pharaonen-, steinzeit- und wikingerprächtig daherkommt.

Schulleitung und Verwaltung flanieren rokokomässig aufgebrezelt, derweil die Kindergärten Ägypten und das Mittelalter zelebrieren oder als zeitlos-herzige Farbenmonster die Dorfstrasse zum Strahlen bringen. Und die Musikgesellschaft Hunzenschwil/Schafisheim, eskortiert von den Tambouren, lässt «Gilberte de Courgenay» auferstehen.

Die Zeit als Thema ist unerschöpflich. Da treten Dinosaurier auf, Entdecker und Erfindungen, aber auch die Zukunft wird zum Thema: mit der Reise zum Mars und Weltraumtourismus. Und es kommt Stimmung auf, wenn die Marsmenschen Seifenblasen produzieren oder die Steinzeitler wie einst Familie Feuerstein urige Laute von sich geben.

Einen eigenen Zugang zum Thema findet eine fünfte Klasse. Die bricht das Motto auf das Menschenleben herunter: vom nuggelnden Kleinkind bis zum Greis am Rollator. Es ist ein farbenfroher Umzug, der da über Hunzenschwils Strassen und Gassen zieht, und auch Feuerwehrverein und die Colonia Libera Italiana tragen dazu bei. Lebensfreude pur zeigen die Kinder des Dorfes beim Flashmob, einem Massenreigen auf der Turnwiese, wo später noch die schnellsten Hunzenschwiler gekürt werden.

Und was sagt Gemeindeammann Urs Wiederkehr in seinen zwei Minuten Redezeit? «Wenn es früher hart war und morgen unsicher: Was bleibt?», fragt er. Die Antwort: das Hier und das Jetzt. In Hunzenschwil heisst das: Bankett oder Wurst, Lunapark und musikalische Abendunterhaltung.