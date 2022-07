Besonderes Baugesuch in Hunzenschwil

Hunzenschwil Früher Kleiderhandel, künftig ein Motelbetrieb mit fünf Zimmern und Raucherbar? Im Obergeschoss eines Industriegebäudes will eine Firma aus Nidwalden fünf Zimmer, Dusche und Bar einbauen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

An der Rupperswilerstrasse 5 sollen ein Raucherlokal sowie fünf Motelzimmer entstehen. Eva Wanner

Baugesuche lassen selten Raum für Spekulationen. Ganz anders eines, das seit dem 1. Juli und noch bis am 2. August in Hunzenschwil aufliegt. Von einer Raucherbar und fünf Motelzimmern ist darin die Rede. Entstehen soll das Ganze in einem Teil des Obergeschosses in einem Industriegebäude an der Rupperswilerstrasse am Dorfrand.

Dahinter steht laut dem Gesuch die Pilatus Finanz AG, die ihren Sitz in Hergiswil (NW) hat. Ihr Zweck laut dem Zentralen Firmenindex: «Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von, Handel mit und Verwaltung von Immobilien, Finanz- und Anlagewerten aller Art, Beratungen im Bauwesen sowie die Entwicklung von Bauprojekten, Erstellen von Expertisen.» Telefonische Kontaktversuche liefen ins Leere.

Bewilligung fürs Raucherlokal erst später

Dem Baugesuch liegt aber ein Brief des Projektverfassers bei. Demnach befand sich in den betreffenden Räumlichkeiten bis im März dieses Jahres ein Kleiderhandel. Für die neue, wie auch immer geartete Nutzung ist ein Umnutzungsgesuch nötig. «Eine Bewilligung für das Raucherlokal wird zu einem späteren Zeitpunkt durch den neuen Mieter beim Amt für Wirtschaft eingeholt», heisst es weiter. Die Vorgaben für ein Raucherlokal sind allerdings auf der Website eines anderen Amts zu finden, jenem für Verbraucherschutz. Demnach darf die Gesamtfläche der dem Gast zugänglichen Räume nicht grösser als 80 Quadratmeter sein, sie muss ausreichend belüftet sein und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen der Beschäftigung in einem Raucherlokal schriftlich zustimmen.

Profile, wie sie während der Auflagezeit von Baugesuchen üblicherweise gestellt werden, sind bei diesem Baubegehren nicht nötig. Dies weil an der Fassade keine Veränderungen vorgenommen werden. Dafür aber im Innern: Laut beiliegendem Plan werden besagte fünf Zimmer, zwischen 14 und 17,2 Quadratmeter gross, eine Dusche mit WC, ein Raum für Lager, einer für Getränke und eben die Bar eingebaut. Bar und Motelbetrieb sind räumlich getrennt, durch zwei Türen kommt man aber von einem in den anderen Bereich.

