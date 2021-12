Falsche Blitzerbusse gekriegt: Aargauer war an diesem Tag zuhause

Andreas Martini war ziemlich überrascht, als er eine 120 Franken Busse von der Zürcher Kantonspolizei erhielt. Am besagten Tag war er nämlich nicht zu schnell mit dem Auto unterwegs, sondern in seiner Wohnung in Hunzenschwil.