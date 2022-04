7000 Ostereier: Unterstützung für Projekt Lungelo in Südafrika

Hunzenschwil Dieser Aargauer kocht Tausende von Ostereiern für einen guten Zweck Im Zehnminutentakt schiebt Beat Zimmermann Eier in einen Steamer. Etwa 7000 werden es am Ende sein. Schulkinder aus Hunzenschwil, Erlinsbach und Aarau färben die Ostereier und verkaufen sie. Der Erlös kommt einem Projekt in Südafrika zu gute. Eva Wanner Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Beat Zimmermann kocht jedes Jahr mehrere Tausend Eier, die dann von Schulkindern bemalt und verkauft werden. Mit dem Erlös wird das Hilfsprojekt Lungelo in Südafrika unterstützt. Severin Bigler

Man geht wie auf Eiern in der Stube von Beat und Dora Zimmermann in Hunzenschwil. Das Sprichwort bedeutet, dass man vorsichtig geht – was man in diesem Fall tut, um eben genau nicht auf Eiern zu gehen. Denn wo man hinsieht, sind Kartons voll mit den weissen, zerbrechlichen Lebensmitteln gestapelt und gelagert.

Um die 7000 Freilandeier dürften es heuer sein. Frisch angeliefert am Donnerstagmorgen, fing Beat Zimmermann gleich mit dem Kochen an. Beziehungsweise mit dem Steamern: «40 Eier aufs Mal passen in den ‹Beizensteamer›», erklärt er. «So schaffen wir etwa 200 Eier in der Stunde.» Die gekochten Eier werden zu Hause abgekühlt, danach in den Kühlschränken der Schule, des Gemeindesaals und der Turnhalle gelagert.

Ein riesiger Aufwand, der da getrieben wird. «Nach etwa 2000 Eiern hat man schon mal genug», muss Zimmermann lachend zugeben. Ans Aufhören denkt der pensionierte Lehrer dann aber doch nicht. Die Motivation ist gross, dienen die Eier doch einem guten Zweck.

Schulkinder färben die Eier und verkaufen sie

Die Eier werden von Schulkindern in Hunzenschwil, Erlinsbach und Aarau verziert und für einen guten Zweck verkauft. Für 40 Rappen kaufen die Zimmermanns beziehungsweise Sponsoren wie die «Hypi» und regionale Gewerbetreibende die Eier ein. Für zwei Franken verkaufen die Kinder sie weiter, an Familien, Freunde, Verwandte und Nachbarn.

Schulkinder aus Hunzenschwil, Erlinsbach und Aarau verzieren die Eier und verkaufen sie. zvg

Das Geld, das dabei zusammenkommt – je nach Eiermenge sind das 11'000 bis 14'000 Franken –, wird dem Projekt Lungelo in Südafrika gespendet. Lungelo bedeutet auf Zulu so viel wie Recht. Und genau darum geht es auch: Kinder und Jugendliche im Ort Mzingazi sollen ein Recht auf Bildung und eine altersgerechte Förderung haben.

Aus zwei Containern wurde eine Anlage

Zimmermanns haben einen ganz persönlichen Bezug zum Projekt. Eine ihrer Töchter war während ihrer Kantonsschulzeit für ein Jahr in Südafrika, lebte bei Mary Mlambo und deren Familie. Mlambo wiederum startete 2013 ein Hilfsprojekt mit sehr einfachen Mitteln: Zwei Containern, die sie geschenkt bekam. Dort wurden 50 Kinder im Vorschulalter tagsüber betreut, 100 Jugendliche kamen jeweils nach der Schule, um Hausaufgaben zu machen, zu spielen oder Sport zu treiben.

2015 hiess es, Mlambo müsse das Gelände verlassen. Familie Zimmermann unterstützte sie beim Erwerb des Landes, um das Projekt weiterzuführen und ausbauen zu können und in Hunzenschwil wurde der Verein Lungelo gegründet.

Es wurden Räume gebaut für die Kinderkrippe, für das Nachhilfeprogramm an den Nachmittagen, WC-Anlagen, eine Küche, um Essen vorzubereiten und einen Computerraum, der mit gespendeten Geräten ausgestattet wurde. Während der Coronapandemie wurden Essenspakete an die ärmsten Familien der Gemeinde verteilt.

Das neuste Bauprojekt in Südafrika war eine Halle. Sie kam während der Pandemie sehr gelegen; die Kinder konnten sich so grossflächiger verteilen beim Hausaufgaben machen. Sinn macht die Halle auch für ein Aids-Projekt, für das Geld von einer grösseren Stiftung kommt.

Das Lungelo-Team geht in Schulen, um über HIV und andere Krankheiten aufzuklären und über ungewollte Schwangerschaften zu reden, die in Mzingazi nicht selten sind. Dabei werden in Kursen auch Eltern, Lehrerpersonen und Gemeindevorstehende miteinbezogen.

Mit dem Vorstand in Südafrika und dem Team von Freiwilligen, entscheide Mlambo jeweils relativ frei, was es für das Projekt brauche. Der Verein macht dann die Zahlungen. «Sie ist dort, weiss, was es braucht und sie ist sehr gut vernetzt», so Zimmermann, der den Verein in der Schweiz präsidiert.

Nur einmal gab es keine Ostereier

Seit 2015 kocht Zimmermann Eier, um Lungelo zu unterstützen. Angefangen bei rund 2000 Stück, die sechs Klassen gefärbt und verkauft haben, sind es heute um die 7000 Stück und zwölf Klassen. Nur einmal fiel die Aktion aus: 2020, als der Lockdown sie verunmöglichte.

Eier über Eier: Um die 7000 Stück kocht Beat Zimmermann in diesem Jahr. Severin Bigler

Nebst der Hilfe für Kinder und Jugendliche in Südafrika habe die Aktion auch einen Effekt auf die Kinder in der Schweiz: Sie lernen, was Gutes entstehen kann, wenn man sich engagiert. Aus Ostereiern werden quasi Mahlzeiten, Spielsachen, Toiletten und vieles mehr.

Der Steamer meldet sich, die nächste Ladung ist durch. Hat man da nicht irgendwann Mal genug von Eiern, Herr und Frau Zimmermann? «Wir haben jetzt zwei Wochen lang extra keine gegessen», meinen sie schmunzelnd. Denn Sie rechnen mit fünf Prozent, die entweder schon im Steamer oder dann beim Verzieren zu Bruch gehen. Die gekochten Eier kommen dann natürlich trotzdem auf den Teller. «Und den Eiertütsch an Ostern machen wir trotzdem auch!»

