Seit 40 Jahren praktiziert Hans Rohr als Hausarzt in Hunzenschwil

Hunzenschwil «Ein Notfall ist das, was der Patient als Notfall betrachtet, nicht ich als Arzt» – was Hans Rohr über das Gesundheitssystem denkt

Hans Rohr hat 1978 angefangen, in Hunzenschwil als Hausarzt zu praktizieren. Bild: Eva Wanner

Natürlich hat er eine Meinung zur Gesundheitspolitik. Das hat wohl jeder Mensch, der im medizinischen Bereich tätig ist. Und nicht wenige, die das nicht sind. «Aber man muss sich fragen, ob meine Meinung dazu noch relevant ist. Wird etwas geändert, trifft es andere.» Das sagt Hans Rohr, bald 76 Jahre alt und seit über 40 Jahren Hausarzt in Hunzenschwil.

Er äussert seine Gedanken dann aber doch. Beispielsweise zu überfüllten Notfallstellen, wie sie sich gegen Ende Jahr in den Spitälern zeigten. Grundsätzlich findet er, dass man das Problem angehen muss. Betont aber: «Ein Notfall ist das, was der Patient als Notfall betrachtet, nicht ich als Arzt.»

Mit Kleberli-System arbeiten

Um das Problem anzugehen, muss Schritt eins gemäss Rohr sein: Über den Tellerrand blicken. Schritt zwei: Die Triage verbessern. Der langjährige Hausarzt erzählt dazu von Erfahrungen, die er vor rund 30 Jahren in Dänemark gesammelt hat. Eine Hausarztpraxis habe jeweils am Morgen eine Stunde lang Telefonsprechstunde geführt. Da konnten Fragen geklärt werden, wie ob die Patientin tatsächlich vorbeikommen muss und wenn ja, wie dringend.

Ebenfalls in Dänemark habe er eine Notfallstation in einem Spital besucht. Eine erfahrene Krankenschwester nahm die Triage vor. Sie hörte sich die Schilderungen der Patienten an und verteilte Kleberli. «Je nach Farbe, die man erhielt, kam man sofort an die Reihe, in zwei Stunden, in sechs – oder auch einfach gar nicht», sagt er geradeheraus und mit einer Spur trockenem Humor, wie er es oft tut.

Dass dies das einzig richtige System ist, wolle er gar nicht behaupten. Aber es wäre eines, das man sich näher ansehen und adaptieren könnte. Wenn auch mit Vorsicht. «Das Gesundheitssystem ist wie ein gigantisches Mobile», sagt Rohr. Wenn man an einem Teil etwas ändere, könne das gesamte Konstrukt aus dem Gleichgewicht geraten.

«Dieses Gerangel hat mir nicht zugesagt»

Hausarzt wurde Rohr aus verschiedenen Gründen. Seine Kindheit hat er in Hunzenschwil verbracht, sein Stiefvater hiess ebenfalls Hans und war reisender Kaufmann für Schokolade, was beiden den Namen «Schoggi-Hans» einbrachte. Nun denn, der jüngere «Schoggi-Hans» studierte also Medizin, arbeitete nebenher auf der Post, auf dem Bau, «das hat mich geerdet».

Noch vor dem Staatsexamen half Rohr in Hausarztpraxen aus, das war damals noch möglich. Dann trat er eine Stelle im Unispital Zürich an. Das war interessant und lehrreich, aber nicht seine Welt. Teilweise war vorgespurt, wer Karriere machen würde, teils hätte man an seine Grenzen oder darüber hinausgehen müssen, um das zu erreichen. «Dieses Gerangel hat mir nicht zugesagt.»

Und dann war da noch seine Ehefrau, «eine Exotin in Hunzenschwil, sie kam aus dem Tessin», meint er lachend. Sie hat nach gemeinsamer Planung 1978 in Hunzenschwil eine Praxis eröffnet, ab 1982 wurde diese als Doppelpraxis betrieben. Ganz zur Freude der Gemeinde; ein Praxis im Dorf zu haben, war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Im Bezirk Lenzburg hätten damals etwa sieben Ärzte praktiziert. Heute seien es, inklusive Spezialistinnen, über 100, sagt Rohr, der inzwischen in Zofingen lebt.

Wie ein Detektiv

Nach der Praxis im Dorfrand zog das Paar in ein altes Bauernhaus und baute einen Teil davon zur Praxis um. Vor zehn Jahren verstarb seine Frau an Lungenkrebs. Eine schwierige Zeit für den damals 65-Jährigen. Er hatte seine Frau verloren – und ihre Patientinnen und Patienten ihre Hausärztin. Er war unsicher, ob er weiterpraktizieren will. «Es ginge auch ohne mich», dachte er damals, und doch widerstrebte es ihm, ohne Nachfolge aufzuhören.

Auf Initiative einer Apotheke wurde eine Gruppenpraxis geplant. Schliesslich gründeten die Apotheke, die Chirurgin Regula Specker und Rohr vor fünf Jahren das Gesundheitszentrum H7 an der Hauptstrasse in Hunzenschwil.

Er praktiziert auch mit 76 Jahren noch weiter. «Arzt ist mein Beruf, nicht mein Leben», stellt er klar. Aber es ist einer, den er gerne ausübt. «Ein Hausarzt macht heute viel weniger selbst als früher. Aber er ist nach wie vor ein Detektiv.» Der Hausarzt sei es, der die Medikamente im Griff hat, der mit der Patientin einen Weg zur Behandlung findet, der für sie stimmt.

Rohr zitiert die WHO-Definition von Gesundheit: «Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.» Das bedeutet für den Arzt: auf den einzelnen Menschen mit all seinen Komponenten eingehen.

Ältere Ärzte für ältere Menschen

Was ihn ärgert, ist der zunehmende administrative Aufwand – vor allem, wenn er ihn als unnötig empfindet. «Es gibt Krankenkassen, die verlangen, dass man angibt, ob jemand zu einem Viertel, zur Hälfte oder ganz inkontinent ist.» Dies, um das verbrauchte Material zu überprüfen. «Wie soll der Arzt das machen, soll er die Windeln wägen?», fragt Rohr provokativ und rhetorisch.

Trotz solcher Dinge überwiegt noch das Positive. «Wenn ich aufhöre, dann zu meinen Bedingungen», sagt er und schiebt, typisch für ihn nach, «ausgenommen unerwartete Ereignisse wie etwa, dass ich überfahren werde». Erst einmal habe er vor, nächstes Jahr vier Monate ein Sabbatical zu machen, «damit ich mich daran gewöhnen kann, nicht mehr in der Praxis zu sein und sich die Praxis daran gewöhnt, dass ich nicht mehr da bin».

Gerade seine über 80-jährigen Patientinnen und Patienten werde er aber wenn möglich weiterbetreuen – und jene in den Altersheimen. Das wäre eine gute Möglichkeit, dem Hausärztemangel entgegenzuwirken, findet er: ältere Ärzte, die sich um ältere Menschen kümmern.

Am 27. Januar spricht Hans Rohr um 13.30 Uhr auf Einladung der reformierten Kirche Suhr-Hunzenschwil im «Erzählcafé» im Hunzenschwiler Gemeindesaal über seine langjährige Tätigkeit als Hausarzt.

