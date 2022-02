Im Internet sind die Häuser schon ausgeschrieben

Hunzenschwil Aus eins mach fünf: Ein bestehendes Gebäude soll abgerissen und fünf Einfamilienhäuser gebaut werden Eine Reihe von dreigeschossigen Häusern direkt an der Bahnlinie in Hunzenschwil ist im Internet bereits ausgeschrieben. Auf der Gemeinde liegt derzeit erst das Baugesuch auf. Eva Wanner 07.02.2022, 05.00 Uhr

Das bestehende Haus soll abgerissen und durch fünf Einfamilienhäuser ersetzt werden. Eva Wanner

Grosse Fenster, gemütliche Sitzplätze, skandinavisch anmutendes Design, und das alles in Hunzenschwil: Das Inserat auf einer Immobilienplattform macht gwundrig. Einen Besichtigungstermin ausmachen also? Nicht ganz, an der genannten Adresse stehen erst die Bauprofile. Wer mehr wissen will, kann auf der Gemeinde noch bis am 28. Februar das Baugesuch zu den fünf Einfamilienhäusern ansehen. Denn noch stecken die Häuser am Unterfeldweg erst in der Bewilligungsphase.