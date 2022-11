Die Post sagt, wo der Fehler mit dem Konzertflyer passiert ist

Holderbank/Thalheim Konzertflyer landet im falschen Kanton – die Post sagt: «Solche Fehler passieren zum Glück nur in Einzelfällen» Grosse Verwirrung um den Konzertflyer der Musikgesellschaft Holderbank: Dieser ist in Thalheim an der Thur im Kanton Zürich gelandet – statt im Schenkenbergertal. Die Post sagt, wie es zum Fehler gekommen ist. Michael Hunziker 17.11.2022, 15.55 Uhr

Bei der Einweihung des neuen Schulhauses mit Einfachturnhalle im September spielte die Musikgesellschaft Holderbank auf. mhu

Die Musikgesellschaft Holderbank führt ihren diesjährigen Unterhaltungsabend unter dem Titel «World Tour» in der Turnhalle Thalheim durch. Der Flyer für das Konzert vom 26. November hat für einigen Wirbel gesorgt, wurde im zürcherischen Thalheim an der Thur verteilt statt im Schenkenbergertal. Die Verwirrung war perfekt. Zum Fehler gekommen ist es laut Musikgesellschaft Holderbank bei der Post.

Diese bestätigt auf Nachfrage, dass die Ursache am Schalter der Postfiliale zu finden sei. Bei solchen Aufträgen erfassen die Mitarbeitenden die gelieferten Angaben, so auch das Streugebiet mit den Ortschaften, an denen die Flyer zugestellt werden sollen, erklärt Post-Mediensprecher Stefan Dauner. «Dabei kam es zu einem Missverständnis: Bei der Erfassung im System wurde die Ortschaft ‹Thalheim› statt ‹Thalheim AG› erfasst. Die unterschiedliche Postleitzahl auf der Auftragsbestätigung wurde anschliessend vom Kunden am Schalter und von unseren Mitarbeitenden übersehen.»

Solche Fehler passieren zum Glück nur in Einzelfällen, fügt Dauner an. «Aber jeder Einzelfall ist natürlich für die betroffene Person – oder in diesem Fall für die ganze Musikgesellschaft – ärgerlich. Wir bedauern dieses Missverständnis und haben dem Kunden den Betrag erstattet.»