Holderbank/Möriken-Wildegg Aarebrücke gesperrt: Verkehrs-Chaos hat sich wieder beruhigt Da sie saniert wird, dürfen Autos die Aarebrücke in Schinznach-Bad für mehrere Monate nicht befahren. Die Angst vor starkem Umfahrungsverkehr in umliegenden Gemeinden hat sich zwar bewahrheitet – jedoch nur die ersten paar Tage, wie es aus Holderbank und Möriken-Wildegg heisst. Valérie Jost 17.03.2022, 05.00 Uhr

Die Aarebrücke in Schinznach ist momentan für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bild: Michael Hunziker

Die 70-jährige Aarebrücke sowie die SBB-Brücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf müssen für rund 8,6 Millionen Franken saniert und verstärkt werden. Die Tragfähigkeit genügt nur noch knapp. Für die Bauarbeiten ist aus Sicherheitsgründen eine Vollsperrung für den motorisierten Verkehr nötig; nur der Fuss- und Veloverkehr darf passieren. Die Sperrung gilt seit Montag, 7. März, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2022.

Der motorisierte Verkehr – die Aarebrücke befahren jeden Tag 8500 Autos – wird umgeleitet. Für die umliegenden Gemeinden eine Herausforderung: «Die Sperrung wird sich voraussichtlich auch auf das Verkehrsaufkommen durch Holderbank auswirken», schrieb etwa der Holderbanker Gemeinderat in der Januar-/Februar-Ausgabe der Dorfzeitung «Holori».

Wie Holderbanks Gemeindeammann Herbert Anderegg nun auf Anfrage sagt, war dies die ersten paar Tage wirklich der Fall: «Abends standen die Autokolonnen bis weit ins Dorf hinein.» Gemäss eines Bekannten, der im Hinterdorf wohnt, habe der Stau auf der Hauptstrasse von Möriken-Wildegg her teilweise bis über den Kreisel (beim Denner-Parkplatz) hinaus gereicht.

Inzwischen habe sich die Situation aber beruhigt: «Ein bisschen mehr Verkehr als sonst haben wir schon noch, die Kolonnen sind aber vielleicht noch 50 bis 100 Meter länger als vor der Sperrung.» Die Leute hätten sich wohl nach einer kurzen Umgewöhnung andere Wege gesucht.

Verkehrsdienst des Kantons war im Einsatz

Ähnlich klingt es in Möriken-Wildegg. Frau Gemeindeammann Jeanine Glarner zufolge sind die Auswirkungen der Sperrung «spürbar»: «Wir bemerken auf allen Achsen eine Verkehrszunahme und Rückstaus, vor allem auf der Jurastrasse in Richtung Au.» Genau quantifizieren lasse sich die Zunahme aber nicht, und in den letzten paar Tagen habe sich die Situation eingependelt. Und: «Anfangs war der Verkehrsdienst des Kantons vor Ort beim Einlenker Jurastrasse – Bruggerstrasse und hat bei Bedarf eingegriffen.»

Der zuständige Projektleiter Brücken und Tunnel des kantonalen Departementes Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Peter Widmer, sagt dazu auf Anfrage: «In Wildegg war der Verkehrsdienst nur bis Dienstag 8. März, im Einsatz, da er, wenn es von selbst rund lief, oft gar nicht eingreifen musste.» Inzwischen sei diese Unterstützung überall abgezogen worden. Am längsten sei sie noch in Veltheim beim Knoten «Bären» im Einsatz gewesen, bis am Freitag 11. März.