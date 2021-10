So tickt der neue Gemeinderat von Holderbank

Holderbank Zwischen Aare und Gemeindehaus: So tickt der neue Gemeinderat Roger Gütiger (46, parteilos) ist neuer Gemeinderat von Holderbank. Das grosse Hobby des gelernten Zimmermanns ist das Angeln – in drei Gremien engagiert er sich. Valérie Jost Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Roger Gütiger ist der Natur- und Gewässerschutz wichtig. zvg

«Man kann nicht immer nur fluchen, aber selber nichts machen wollen», findet Roger Gütiger. «Man muss sich auch selbst an der Nase nehmen.» Der 46-Jährige ist soeben in stiller Wahl im zweiten Wahlgang zum neuen Gemeinderat von Holderbank gewählt worden. Nach den Gesamterneuerungswahlen Ende September war ein Sitz frei geblieben, da zwei Bisherige nicht mehr antraten und mit Josef Roos nur ein Neuer kandidierte.

«Mit dem Gedanken, als Gemeinderat zu kandidieren, habe ich schon länger gespielt», sagt Gütiger. Nun habe es sich aber ungeplant so ergeben: Denn dass sich für den letzten Sitz niemand finden liess, habe ihn so gestört, dass er sich kurzerhand selbst aufstellte. Politisch interessiert sei er sowieso, «und jetzt erhalte ich auch mehr Einblick und kann mich stärker für die Gemeinde einsetzen».

Gütiger hat unter anderem lange in den USA gearbeitet, ist aber seit 2005 zurück in seinem Heimatort Holderbank, wo er auch aufgewachsen ist. «Ich habe mehr als mein halbes Leben hier verbracht.» Gelernt hat er Zimmermann, arbeitet aber seit drei Jahren als Projektleiter (bei der Müller Dach und Fassaden AG in Lenzburg). Deshalb sei er «nicht mehr so oft draussen», obwohl er dies gerne sei – «um den Kopf zu lüften».

Raus führt ihn aber weiterhin sein grosses Hobby, das Fischen: «Das macht einen grossen Teil meiner Freizeit aus.» Er engagiert sich deswegen auch für den Natur- und Gewässerschutz, etwa als Präsident sowohl des VFAB (Vereinigte Fischervereine Aarau-Brugg) als auch des Freianglervereins Rupperswil. Zudem ist er Mitglied der kantonalen Fischereikommission. Durch all diese Gremien sei er zwar fast mehr unterwegs für den Naturschutz, als um selber zu fischen, sagt Gütiger. «Es hat aber auch den Vorteil, dass ich schon in einige politische Prozesse Einblicke erhalten habe, etwa im Bereich Wasserkraft und Biodiversität.» Für die Arbeit als Gemeinderat sei dies bestimmt nützlich.

«Ich nehme das Ressort, das mir zugeteilt wird»

Sollten denn auch genau die Ressorts der Abtretenden frei werden (Werner Schneider hatte etwa das Bauwesen, Jagd und Fischerei, Natur- und Umweltschutz, Roger Luginbühl etwa Gewässerschutz und -unterhalt), sähe sich Gütiger perfekt eingesetzt. «Ich nehme aber, was mir zugeteilt wird. Am Ende ist ja alles interessant.»

Politisch kann sich Gütiger keiner Partei wirklich zuordnen. «Alle haben Schlechtes und Gutes an sich.» Er sehe sich tendenziell in der politischen Mitte; müsste er aber wählen, «dann wäre es wohl die FDP».

Dass die Aare nur einen Steinwurf entfernt liegt, gefällt ihm sehr gut an Holderbank. Auch die Überschaubarkeit, die verkehrsgünstige Lage und die Ausgewogenheit von Wohnen, Gewerbe, Industrie und Natur nennt er als Vorteile. Ob ihn etwas stört? Nicht wirklich. «Nur der Durchgangsverkehr ist natürlich störend, von Brugg Richtung Wildegg hört man jeden Tag im Radio von Staus. Aber das ist ja ein allgemeines Problem, nicht nur bei uns.»