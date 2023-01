Holderbank: Zwei Männer brechen in Wohnwagen ein und bewohnen ihn

Holderbank Zwei Männer brechen in Wohnwagen ein und wohnen darin – bis sie verhaftet werden In Holderbank hat die Polizei zwei Männer verhaftet, die in einem fremden Wohnwagen geschlafen haben. Die beiden Männer hatten das Fahrzeug zuvor aufgebrochen. 04.01.2023, 10.04 Uhr

Der Wohnwagen war unter einer Brücke im Holderbanker Schachen parkiert. Dessen Eigentümer bemerkte am Dienstagnachmittag, dass ein Fenster aufgebrochen war und jemand den Wagen bewohnt hatte. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung am Mittwoch. Der Besitzer verständigte die Kantonspolizei, welche fremde Gegenstände und Belege fand, die Hinweise auf die Identität eines möglichen Täters lieferten.