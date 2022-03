René Leder feiert 30-Jahr-Jubiläum seines Veloshops in Holderbank

Holderbank René Leders Veloshop feiert 30 Jahre: «Wenn man nicht selbst fährt, reicht einem der ‹Pfuus› nicht» Als 23-Jähriger eröffnete René Leder seinen Veloshop an der Hauptstrasse in Holderbank. Der begeisterte Biker über den Elektrobike-Boom, was ihm an seinem Beruf am meisten gefällt und über die Zukunft. Valérie Jost 28.03.2022, 08.54 Uhr

René Leder in seinem Element, mitten unter Bikes. Sandra Ardizzone

«Mit meinem eigenen Laden ging ein Traum in Erfüllung», sagt René Leder. Heute vor genau 30 Jahren feierte «René’s Veloshop Holderbank» Eröffnung. Leder war damals 23 Jahre alt. Mit Familie und Freunden hatte er davor in «sieben stressigen Wochen» in Eigenregie – nur für einen Teil der Stromleitungen war eine Elektrofirma zuständig – die alte «Schüür» seines Grossvaters an der Hauptstrasse umgebaut. «Anfangs gab es kein fliessendes Wasser und kaum Strom», erinnert sich der Holderbanker. Das Gebäude stamme wohl aus dem 18. Jahrhundert, «und zuerst mussten wir mal 1,5 Tonnen Heu herausbringen», erzählt er lachend.

Und dann ging es «Schlag auf Schlag, und die Eröffnung war schon da». Am 28. März 1992, es war ein Samstag, ging der Shop zum ersten Mal auf. «Ein riesiger Meilenstein für mich», so Leder. «Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte.» Zuvor hatte er auf privater Basis Velos verkauft, «gegen Ende dann im grossen Stil». Dort habe er sich viel Wissen angeeignet. Dazu kam seine KV-Ausbildung: «Das war eine gute Grundlage, wie wohl für jedes Geschäft.» Regelmässig macht er nun auch vor allem technische Weiterbildungen bei Lieferanten, etwa von Bosch zu den neuesten Entwicklungen bei den Elektrobikes.

René Leder (sitzend vorne rechts mit Brille) mit Kollegen am Tag der Eröffnung 1992. zvg

Mit dem Biken hatte Leder selbst Anfang der 90er-Jahre während der Ausbildung begonnen. Mit 21 Jahren hatte er ein Offroadvelo, «das damalige Material ist natürlich nicht vergleichbar mit heute», und wagte die ersten Bikeversuche. «Die Schweiz war damals noch eine andere», erzählt der 53-Jährige. «Es gab wohl mehr Töffli als Velos.» Mit dem Biken, das dann aufzukommen begann, konnte man plötzlich mit dem Velo machen, was vorher nicht möglich war: weite Strecken über Stock und Stein fahren. «Das Biken verhalf dem Velo zu neuem Glanz», ist sich Leder denn auch sicher.

2008 sprang er auf den Elektro-Trend auf

Nach der Eröffnung habe es ein bisschen Zeit gebraucht, bis die Nachfrage da war, so Leder. «Das erste Jahr des Bikebooms war dann wohl 1994.» Das Biken war salonfähig geworden, «und viele Leute wollten es ausprobieren».

René Leder zeigt Bilder vom Tag der Eröffnung. Sandra Ardizzone

Über die 30 Jahre Betrieb habe er mehrere Umbauten und Erweiterungen gemacht, erzählt Leder und blättert in einem dicken Fotoalbum. Eine der wichtigsten sei 2002 das zweite grosse Schaufenster gewesen, durch das der Laden sehr viel heller wurde. Später, zwischen 1997 und 2007, bot er auch Skiservice an. «Dann hätte ich wieder viel in Werbung investieren müssen, denn die Leute holen ihre Mietski lieber vor Ort.» 2008 sprang er dann auf die aufkommende Elektrobike-Technologie auf: «Die Kundschaft hier ist sehr divers, vom Neuling über versierte Biker bis hin zu älteren Personen ist alles dabei.» Sowieso sei die Vielseitigkeit etwas vom Spannendsten an seinem Beruf: «Mit Bestellungen und Finanzen über Reparaturen und Montagen bis hin zu Neuentwicklungen ist kein Tag wie der andere.»

Dem Turnverein ist er seit bald 40 Jahren treu

Das Biken prägt Leders Leben aber nicht nur beruflich. Es ist auch weiterhin sein Hobby: etwa mit dem 1995 gegründeten «Team René’s Veloshop Holderbank», in dem aktuell 24 Personen aktiv sind. «Diese Leidenschaft ist wichtig, wenn man einen solchen Laden führt. Wenn man nicht selbst fährt, reicht einem der ‹Pfuus› nicht», ist er überzeugt. Das Team fährt viel zusammen, besucht Rennen oder veranstaltet sie selbst. «Auch im Ausland waren wir schon, vor allem in Österreich und Italien.»

Daneben ist Leder begeisterter Langläufer und Skifahrer, ausserdem ist er «seit bald 40 Jahren» im Turnverein Holderbank aktiv: «Ich habe als Kind begonnen und bin dem Verein bis heute treu.» All das braucht natürlich viel Zeit – «es ist viel Verständnis von der Familie nötig». Leder ist verheiratet und hat eine Tochter. Ob sie den Laden wohl einmal übernehmen wird? «Das denke ich eher nicht», sagt er lachend. Auch ein Verkauf werde wohl schwierig, da das Gebäude nie als Laden gedacht war und etwa über keine eigenen sanitären Anlagen verfügt. «Darüber mache ich mir jetzt aber noch nicht zu viele Sorgen», so Leder. «Ich führe den Laden jedenfalls, bis ich ‹nüme mag›.»

René Leder im Teamtrikot auf dem Bike. zvg