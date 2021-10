Holderbank Neulenker prallt gegen Strassenlampe – und fährt trotz plattem Reifen weiter Ein Neulenker kam in der Nacht von der Strasse ab und prallte gegen eine Strassenlampe. Der Automobilist blieb unverletzt. Der Sachschaden ist gross. 18.10.2021, 16.30 Uhr

Der Kandelaber wurde bei der Kollision beschädigt. Kapo AG

In einem BMW M3 fuhr ein 20-Jährige Sonntagnacht durch das Dorf, als er beim Kreisverkehr im Zentrum die Kontrolle über den Wagen verlor. Wie die Kantonspolizei mitteilt, prallte er daraufhin mit grosser Wucht gegen eine Strassenlampe. Trotz plattem Reifen fuhr er mit dem demolierten Auto weiter nach Hause, von wo der Unfall um 1.40 Uhr der Polizei gemeldet wurde.

Der 20-Jährige fuhr trotz plattem Reifen noch nach Hause. Kapo AG

Die Polizei traf den jungen Mann am Wohnort unverletzt, jedoch alkoholisiert an. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis auf Probe ab. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurde der Kandelaber stark beschädigt. Die Unfallursache ist noch unklar. (phh)

