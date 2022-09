Pünktlich fertig: Neues Schulhaus und Einfachturnhalle eingeweiht

Holderbank Neues Schulhaus und Einfachturnhalle eingeweiht: «Dieses Projekt ist für die ganze Bevölkerung» Trotz einiger Hürden pünktlich fertig geworden: Bei der offiziellen Einweihung nimmt die Bevölkerung in Holderbank einen Augenschein im nigelnagelneuen Schulhaus und der Einfachturnhalle. Michael Hunziker 23.09.2022, 22.03 Uhr

Der elegante Neubau stösst auf reges Interesse bei der Dorfbevölkerung. mhu

Halb Holderbank scheint auf den Beinen an diesem warmen und – trotz einiger Wolken – sonnigen Freitagabend. Die Kinder, ihre Eltern und die Lehrpersonen sind sowieso da. Aber auch die Behördenvertreter sowie die vielen weiteren Interessierten jeden Alters wollen einen Augenschein nehmen im eleganten, stolzen Bau an der leicht erhöhten, prominenten Lage. Im Beisein der Dorfbevölkerung wird das nigelnagelneue Schulhaus mit Einfachturnhalle offiziell eingeweiht.

Bei einem Rundgang kann in angenehm lockerer Atmosphäre ein Augenschein genommen werden in den hellen und freundliche Räumlichkeiten – ein ziemlicher Unterschied zum über 150-jährigen alten Schulhaus, sind sich die Anwesenden einig. Ein munteres Stimmengewirr und fast schon ein leichtes Gedränge herrschen beim Apéro im Freien und an den langen ­Tischen im grossen Festzelt.

Der Gemeindeammann erinnert an die Vorgeschichte

Die Musikgesellschaft spielt auf, Gemeindeammann Herbert Anderegg tritt ans Rednerpult. Er erinnert an den Moment vor zwei Jahren, als die Gemeindeversammlung – ebenfalls im Festzelt – den Baukredit bewilligt hat für den Neubau. Anderegg rollt aber auch die Vorgeschichte auf, die viel früher begann, mit einer Machbarkeitsstudie – das Dorf ist gewachsen – und einer Teilzonenplanänderung, mit einer Einsprache und dem Weg bis vor Bundesgericht. Beim Architekturwettbewerb habe schliesslich nicht ein gestandenes Büro das Rennen gemacht, sondern MJ2B Architekten AG aus Murten.

Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle: Gemeindeammann Herbert Anderegg. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle: Gemeinderätin Sonja Gygli. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle: Schulleiterin Daniela Reichholt. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle: Gemeindeammann Herbert Anderegg (links) und Architekt Beat Buri. mhu Einweihung Schulhaus und Einfachturnhalle. mhu

«Uns war schnell bewusst, dass dieses Projekt nicht nur für die Schule ist, sondern auch für die Vereine und die ganze Bevölkerung», stellt Architekt Beat Buri fest. Es seien vier intensive und spannende Jahre gewesen, die mit Herausforderungen verbunden gewesen seien. Buri erwähnt den Brand der bestehenden Turnhalle im Dezember 2019 oder die Coronapandemie mit den Lieferengpässen. Trotzdem habe das Gebäude – das Holz für die Fassade stammt übrigens von 300 Bäumen aus dem regionalen Forstbetrieb Birretholz – termingerecht und unter Einhaltung des Kostenrahmens auf Beginn des Schuljahrs eröffnet werden können.

Das hätte sie sich nie zu träumen gewagt

Sie hätte sich nie träumen lassen, dass sie dereinst hier stehe und ein Schulhaus mit einer Turnhalle einweihen dürfe, sagt Gemeinderätin Sonja Gygli. An ihr ist es dann, die ehemalige Schulleiterin Barbara Kälin zu verabschieden und der neuen Schulleiterin Daniela Reichholt den symbolischen Schlüssel zu überreichen.

Daniel Mosimann, Präsident des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) kommt nicht mit leeren Händen, bringt als Geschenk einen Baum mit, der vor dem Schulhaus gepflanzt an den denkwürdigen Tag erinnern wird.