Holderbank Holcim-Konzern will Holderbanker Bürogebäude vermieten – der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig Der Zement-Gigant Holcim will seit längerem einen Teil seiner nicht mehr benötigten Gebäude in Holderbank vermieten. Das klappt bisher nur mässig – der zuständige Immobilienmakler erklärt, warum. Florian Wicki Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Die Holcim vermietet in Holderbank unzählige Büro- und Laborräumlichkeiten, etwa in diesem Gebäude. Viele stehen derzeit noch leer. Screenshot Immoscout.ch

«Zu vermieten im Schachen mit guter Infrastruktur: Büro- und Laborräume vielseitig nutzbar!» – so lautet der Titel eines Immobilieninserats, das seit einiger Zeit auf den verschiedensten einschlägigen Plattformen zu finden ist.

Dabei handelt es sich um Räumlichkeiten von Holcim, dem weltweit führenden Hersteller von Baustoffen wie zum Beispiel Zement. Konkret geht es um drei Gebäude mit insgesamt 62 Büro- und Laborräumen, oder um eine Fläche von 3100 Quadratmetern, wie dem Inserat zu entnehmen war. In selbigem heisst es, dass der Quadratmeterpreis bei 134 Franken liegt, zuzüglich 30 Franken Nebenkosten.

Holcim, Lafarge-Holcim, wieder Holcim

Freigeworden sein dürfte der Raum im Zuge der Umstrukturierungen aus den vergangenen Jahren, seit sich Holcim im Sommer 2015 mit dem französischen Lafarge-Konzern zusammenschloss. Danach hiess der neue Konzern einige Jahre lang «Lafarge-Holcim», seit letztem Mai wurde er aber wieder in Holcim umbenannt; eine Mischung aus dem Ortsnamen Holderbank und dem französischen Wort für Zement, «ciment».

Nach der Fusion arbeiteten für Holcim rund 350 Angestellte in Holderbank. 2016 gab das Unternehmen bekannt, dass am Geburtsort 130 Stellen abgebaut werden sollen, aufgrund einer Anpassung der Unternehmensorganisation. Vergangenes Jahr waren es dann wieder etwas über 280 Stellen, hiess es damals.

Vermietung der Räume nicht ganz einfach

Ein kleiner Teil der Räumlichkeiten ist bereits vermietet. Die grosse Mehrheit steht aber noch leer, und das seit über 1,5 Jahren. Und zwar aus verschiedenen Gründen, wie der damit mandatierte Immobilienmakler Roger Amrein von REMAX Schweiz auf Anfrage erklärt: «Der Markt an Büroräumlichkeiten ist zurzeit stark gesättigt, es hat deutlich mehr Angebote, als nachgefragt werden.» Ein Gebäude bestehe ausserdem fast nur aus Laborräumen. Sprich, diese Räume kommen in der Regel nur für Interessenten in Frage, die erwähnte Einrichtungen dann auch nutzen können, was die Menge an potenziellen Interessenten bereits erheblich verkleinert.

Es ist nicht so, dass Amrein keine Anfragen erhält, hält er fest, besonders für die Büroräume. Die meisten Interessenten hätten aber weniger Platzbedarf als nötig: «Aufgrund der Aufteilung der Räumlichkeiten – und weil die Türen des Gebäudes mittels elektronischem Badge abgeschlossen werden – ist es uns nicht möglich, nur kleine Einzelbüros zu vermieten.» Die kleinste Fläche betrage 120 Quadratmeter, und das sei für Einzelpersonen, die sich häufig melden würden, halt häufig schon zu gross.

Corona stört auch den Immobilienmarkt

Und schliesslich kommt wie vielerorts auch hier noch Corona hinzu, führt Amrein aus: «Aufgrund der nach wie vor unsicheren Situation haben sich viele Firmen entschlossen, mit dem Ausbau ihres Geschäfts oder der Erschliessung neuer Standorte noch zuzuwarten.»

Aus diesen Gründen rechnet Amrein nicht damit, dass er die Räumlichkeiten in Holderbank in den nächsten Wochen allesamt vermieten können wird. Die Hoffnung besteht aber weiterhin. Besonders, wenn sich die Situation mit Corona dereinst wieder entschärft: «Dann kann es sein, dass die Nachfrage plötzlich wieder ansteigt.» Bis dahin bleibt er verhalten optimistisch: «In die Zukunft blicken wäre unseriös, aber es ist an jedem Tag möglich, dass sich der richtige Interessent meldet – wenn es passt, dann passt es.»

