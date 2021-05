Holderbank Der Grundstein ist gelegt:Schulhausneubau ist auf Kurs In Holderbank werden für 15,35 Millionen Franken ein neues Schulhaus und eine Turnhalle gebaut. Gestern vergruben die Schüler eine Zeitkapsel. Anja Suter 05.05.2021, 05.00 Uhr

In eine Kiste haben die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse von Holderbank unter anderem Steckbriefe von sich gepackt. Anja Suter /

Aargauer Zeitung

Schwer ist sie, die Kiste, in welche die Schülerinnen und Schüler viele Habseligkeiten gelegt haben. Zu viert tragen sie die Zeitkapsel zum bereits vorbereiteten Loch. Schon am Montagmorgen wurde sie befüllt und verschweisst – was sich darin versteckt, verraten die Viertklässler trotzdem. «Wir haben von uns allen Steckbriefe ausgefüllt», erklärt ein Schüler. «Und wir haben aufgeschrieben, was für eine Ausrüstung ein Schüler in unserer Zeit braucht», ergänzt eine andere Schülerin. Die Zeitkapsel wird unter den Bodenplatten des zukünftigen Schulhauses vergraben.