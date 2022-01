Holderbank: Brandstiftung in einer Holzhütte - Zeugen gesucht

Holderbank Brandstiftung in einer Holzhütte – Polizei sucht Augenzeugen In einer Holzhütte in Holderbank wurde ein Feuer gemeldet. Brandstiftung steht im Vordergrund der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. 19.01.2022, 16.38 Uhr

Am Dienstag kam es in einer Holzhütte in Holderbank zu einem Brand. Brandstiftung steht im Vordergrund. Kantonspolizei Aargau

Eine Anwohnerin bemerkte ein Feuer in einer Holzhütte an der Oberackerstrasse in Holderbank. Dies am Dienstag um 18 Uhr.