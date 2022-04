Wohnpark Süd Holderbank: Eigentümerin wollte Kanton umgehen

Holderbank Acht Räume mehr im Wohnpark Süd: Eigentümerin konnte Bestimmungen nicht umgehen Die Auto Küng AG erstellte in der Überbauung mehr Gewerberäume und Studios, als vor der BNO-Revision erlaubt gewesen wäre. Dies in der Hoffnung, dass der Kanton ein Auge zudrücken würde. Doch es war trotzdem eine Teilrevision des Gestaltungsplans nötig. Der positive Beschluss des Kantons liegt nun öffentlich auf. Valérie Jost 05.04.2022, 05.00 Uhr

Im Wohnpark Süd sollen vier Gewerberäume und vier möblierte Studios mehr vermietet werden als bisher. zvg / Auto Küng AG

Seit 2019 steht der Wohnpark Süd in Holderbank am Dorfeingang von Wildegg herkommend. Über die drei Flachdachgebäude sind 22 Mietwohnungen mit zwischen 1,5 und 5,5 Zimmern verteilt. Und sie haben eine Spezialität: Die Mieterinnen und Mieter teilen sich einen Aussenpool-, einen Fitness- und einen Wellnessbereich. Zudem gibt es flexibel mietbare möblierte Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten und mehrere Werkstätten.

Deren würde die Eigentümerin, die Auto Küng AG, gern noch mehr vermieten. «Die Nachfrage ist da, ich erhalte dazu täglich Telefonate», sagt Inhaber und Geschäftsführer René Küng. Vier Gewerberäume sowie vier möblierte Studios sind bereits erstellt, dürfen aber nicht vermietet werden. Denn sie sind nur nach der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde rechtens – nicht aber nach der alten, die 2017 beim Erstellen des aktuell gültigen Gestaltungsplans noch in Kraft war. Denn diese sah eine tiefere Ausnützungsziffer vor.

Kanton hat neuen Gestaltungsplan bewilligt

Mit der neuen BNO wurde das Gebiet von der Wohn- und Gewerbezone WG2 in die Wohn- und Arbeitszone WA3 aufgezont, was die maximale Ausnützungsziffer von 0,625 auf 0,7 erhöhte. «Wir hatten die Räume aber bereits erstellt, in der Hoffnung, dass der Kanton ein Auge zudrückt», so Küng.

Schliesslich habe man schon beim Baustart gewusst, dass die Räume mit der neuen BNO erlaubt sein würden. Diese trat aber erst nach Baustart in Kraft, im April 2019. «Es ist unfair, dass bei späteren Bauprojekten die höhere Ausnützungsziffer gilt als bei unserem», sagt Küng. Und: «Man redet immer von Vereinfachung, aber dann müssen wir wegen einer Formalität solch ein Verfahren durchmachen.»

Denn um die inzwischen erfolgten Änderungen der BNO in den Gestaltungsplan aufzunehmen, musste die Auto Küng AG eine Teilrevision des Gestaltungsplans einleiten. «Das Ganze hat nochmals viel Zeit, Geld und Aufwand gekostet», so Küng.

Doch nun hat der Kanton die Teilrevision genehmigt. Bis zum 11. April liegt der Beschluss beim Kanton auf und es kann beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. «Nach der Rechtskraft des Beschlusses können wir dann ein nachträgliches Baugesuch einreichen und sobald dieses ebenfalls rechtskräftig ist, können wir die Räume endlich vermieten», so Küng. Er hofft, dass dies bis im Sommer der Fall sein wird.