Helene Fischer aus Meisterschwanden eroberte die Welt

Historik Meisterschwanden hatte eine Helene Fischer: Sie war Musikerin, gewann ein Skirennen und reiste als Fotografin um die Welt Seit Ende letzten Jahres wird in Meisterschwanden monatlich ein Beitrag aus der Geschichte des Dorfes publiziert. Die Historiker berichten dabei über Personen, Brauchtümer und Jubiläen. Bei ihren Recherchen fanden sie eine berühmte Fotografin und einen Basler Regierungsrat. Anja Suter 13.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick in eine frühere Zeit, als Meisterschwanden noch mehr Restaurants hatte. Bild: Anja Suter

Wer den Namen Helene Fischer hört, der denkt schnell an die deutsche Schlagersängerin. Doch auch in Meisterschwanden gab es eine Frau mit diesem Namen, die mit ihrer Kunst Menschen auf der ganzen Welt verzücken konnte. Ihre Geschichte fand der Historiker Patrick Zehnder. «Helene Fischer wurde 1900 geboren und ist in Meisterschwanden in der ‹Villa Dubler› mit drei Geschwistern aufgewachsen», erzählt er.

Fischer wurde in eine Familie mit grossem Wohlstand geboren. «Ihr Vater Johann Jakob Fischer hatte mit seinen Brüdern ein Vermögen mit Geflechten für die Freiämter Strohindustrie verdient», fährt Zehnder fort. Er ermöglichte seiner Tochter eine Ausbildung zur Violinistin am Genfer Konservatorium und legte so den Grundstein für ihre erste Karriere.

Patrick Zehnder ist Historiker und recherchiert in der Vergangenheit von Meisterschwanden. Bild: Chris Iseli

Auch Fischers weiteres Leben wurde dokumentiert. Etwa ihre gesundheitlichen Probleme, die sie im Lungensanatorium in Davos auskurierte oder ihr Sieg bei der Ski-Abfahrt, dem Parsenn-Derby. «Ein Jahrzehnt später startete sie in Berlin ihre zweite Laufbahn», erzählt Zehnder.

Mit ihren Bildreportagen sollte die Meisterschwanderin weltberühmt werden. «Das Handwerk brachte sie sich selbst bei einer dreiwöchigen Überfahrt nach Indonesien bei», so Zehnder. Die Bildstrecken von Fischer erschienen unter anderem in der «Vogue», dem« Geographical Magazine» und der «Schweizer Illustrierten».

Zu Helene Fischers Bekannten gehörte auch der US-Schriftsteller Ernst Hemingway und die deutsche Regisseurin Leni Riefenstahl. Ihre späteren Jahre verbrachte die Meisterschwanderin in Davos und München. Von dort aus bereiste sie die Welt. Fischer verstarb 1978 im Alter von 78 Jahren.

Mit der Chronik will Meisterschwanden Wissen über das Dorf konservieren

Geschichten über berühmte Personen aus Meisterschwanden kennt Patrick Zehnder zuhauf. Seit letztem Jahr befasst er sich zusammen mit Simon Steiner mit der Historie der Gemeinde. Die beiden Historiker haben bereits 13 Beiträge auf der Gemeindewebsite veröffentlicht, bis Ende 2025 sollen es 48 Publikationen sein. Den Auftrag zum Projekt erhielten sie vom Meisterschwander Gemeinderat.

«Viele ältere Meisterschwanderinnen und Meisterschwander verfügen über ein sehr grosses Wissen über unser Dorf. Uns ist wichtig, dass dieses über die nächsten Jahrzehnte erhalten wird», erklärt Gemeindepräsident Ueli Haller. Man habe sich für eine digitale Chronik entschieden, weil diese einfacher zu aktualisieren ist.

Ein Blick in die Chronik zeigt, dass für den Coiffeurbesuch früher ein paar Münzen reichten. Bild: Anja Suter

Um die Geschichten aus und über Meisterschwanden zu konservieren, nutzen die beiden Historiker verschiedene Wege. Sie sprechen mit Zeitzeugen, konsultieren Kantonsbibliothek und Staatsarchiv oder auch das Archiv der Gemeinde selbst.

Dabei kam auch eine Dorfchronik zum Vorschein, welche die Jahre 1928 bis 1942 umfasst. «Eine Person hat über 14 Jahre Artikel und Anzeigen über Meisterschwanden gesammelt und sorgfältig im Buch eingeklebt», sagt Zehnder. Von wem die Chronik stamme, wissen die Historiker bis heute noch nicht, «wir wären aber froh, wenn sich jemand melden würde, der die Person kannte», erzählt er.

Wie ein Meisterschwander in Baselland Regierungsrat wurde

In der alten Dorfchronik sind auch Artikel über Hans Fischer zu finden. «Er wurde 1905 geboren und wuchs auf einem Bauernhof im Dorf auf», erzählt Zehnder. Nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung auf dem heimischen Hof studierte er Agronomie an der ETH in Zürich. Als Landwirtschaftslehrer wandte sich Fischer dann dem Obstbau zu und reiste durch die Schweiz.

«Als Vorsteher der Obstbauberatungsstelle trug er zwischen 1930 und 1939 wesentlich zur Verbreitung moderner Anbaumethoden und damit zum Aufschwung der Kirschenproduktion bei», so Zehnder. Später wurde Fischer gar Regierungsrat im Kanton Baselland. Während zwei Jahren sass er für die Bauern- und Gewerbepartei in der Exekutive des Kantons. «Sein früher Tod verhinderte jedoch eine längere politische Karriere», fügte Zehnder an.

Hans Fischer wuchs in Meisterschwanden auf und wurde später in Baselland Regierungsrat. Bild: Anja Suter

Die digitale Dorfchronik von Meisterschwanden enthält aber nicht nur Geschichten über Personen. Auch die drei schönsten Tage im Jahr, in denen die Frauen das Sagen haben, wurden bereits behandelt. Genauso auch die Seegfrörni im Jahr 1929 und die Geschichte, wie die Fischerei Meisterschwanden beeinflusste.

Zehnder gibt auch einen Ausblick über Geschichten, die noch folgen werden: «Nächstes Jahr geht es unter anderem um die Entstehung der Schifffahrtsgesellschaft und die Eingemeindung von Tennwil», erzählt er. Angst, dass ihm und Simon Steiner die Geschichten ausgehen, hat er keine: «Das Seetal ist eine archäologische und historische Schatzdrucke.»