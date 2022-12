Hinter den Kulissen In die Wolle geraten: Wie ein Thema nur vermeintlich harmlos war Themenfindung. Das A und O im Journalismus. Manchmal werden einem Informationen zugestellt, manchmal kommt man auf Umwegen dazu. Und was aus den Informationen dann am Ende wird, lässt sich selten so genau hervorsehen. Wie im vorliegenden Beispiel. Eva Wanner 27.12.2022, 05.00 Uhr

Video: Eva Wanner

Mehr aus Neugier, denn aus aktuellem Anlass googelte ich nach Firmen, die Liquidationen durchführen. Und stiess tatsächlich auf ein Portal, auf dem auch noch ein – so zynisch es klingen mag – journalistisch passendes Angebot aufgeschaltet war. Die Liquidation des ehemaligen Handarbeitsladens «Kreativ Biene» in Lenzburg. Flugs angefragt, ob ich da dabei sein dürfte und den Termin in der Agenda vermerkt.

Ich war zu früh da. Eine Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat – und um die ich noch nie so froh war. In Ruhe konnte ich mich mit den Damen der Liquidationsfirma hinsetzen, über dies und das und vor allem das Anstehende sprechen. Ich erfuhr, dass sie auch schon ein, zweimal in ihrer Karriere richtiggehend überrannt wurden. Nun, bei Wolle, Lisminadeln, Stoff und Co. schien mir das eher unwahrscheinlich.

Ha! Weit gefehlt. Nicht nur ich war zu früh, auch die eine oder andere Dame wollte sich offenbar einen guten Platz sichern, um den – Achtung Wortwitz – guten Stoff als erste an die Kasse zu tragen. Erst war es wirklich nur eine. Dann waren es zwei. Irgendwann verdunkelte sich der Raum richtiggehend, weil derart viele Menschen, vor allem Frauen, vor Ladentür und Schaufenster standen. Erinnerungen an diverse schlechte Filme wurden wach.

Kaum war die Tür offen, war der Laden auch schon voll. Bild: Eva Wanner

Die Frauen der Firma wollten, der Fairness halber, damit niemand zu kurz kommt, erst zum öffentlich kommunizierten Zeitpunkt die Tür öffnen. Und taten dies schliesslich auch. Ich hatte mich vorsorglich von meinem Stuhl erhoben, eine gute Idee. Passend zum Ladennamen schwirrten Frauen allen Alters durch die Tür, verteilten sich so gut es ging – also bald nicht mehr, weil man sich gegenseitig auf die Füsse trat. Extra und unextra.

Wahrscheinlich versuchte sich selbst die Büste kleinzumachen. Bild: Eva Wanner

Niemals hätte das Thema vermuten lassen, was in den nächsten Minuten passieren sollte. Viele blieben freundlich. Andere ganz und gar nicht. Ellbögeln, schubsen, drängeln, keifen – es wurde auf unangenehmste Weise deutlich, wozu Menschen fähig sind, wenn sie sich ein Schnäppchen sichern wollen. Schnell lag Wolle am Boden, standen Kisten kreuz und quer. Ich bin mir fast sicher, selbst die Schneiderpuppe versuchte, sich kleinzumachen, um nicht zwischen zwei Wollliebhaberinnen zu geraten. Selbst ich als Journalistin, die normalerweise dank Block und Kamera privilegiertere Positionen einnehmen darf, schob mich bald nur noch «sorry»-sagend durch die Menge in Richtung Ausgang.

Mit Video- und Fotomaterial und genügend Eindrücken für einen Artikel verliess ich den Schauplatz. Und mit einem bedrückenden Gedanken: Das Geschäft hätte wohl kaum liquidiert werden müssen, wenn vorher schon so ein Grossandrang auf die Produkte geherrscht hätte. Was Prozente so mit Menschen machen …