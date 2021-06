Hendschiken Wartezeiten bis zu 20 Minuten: Ein Kantonsprojekt soll die wohl nervigste Bahnschranke der Schweiz verbessern Sie gilt als eine der nervigsten Bahnschranken der Schweiz und steht kurz vor dem Dorfeingang in Hendschiken. Bald könnte sich die Situation zumindest entschärfen – durch ein Bauprojekt des Kantons. Florian Wicki 22.06.2021, 05.00 Uhr

An diesem Bahnübergang kann die Wartezeit gut und gerne mal 20 Minuten betragen. Florian Wicki

Wer schon einmal nach oder durch Hendschiken gefahren ist, der kennt ihn bestimmt: den Bahnübergang gleich beim Bahnhof Hendschiken. Und wer ihn kennt, der stand höchstwahrscheinlich schon mindestens einmal mit dem Auto vor einer geschlossenen Bahnschranke und hat bis zu 20 Minuten dort verbracht.



Das Thema Hendschiker Bahnübergang bewegt die Gemüter in der Region schon seit längerem und sorgt für viel Frust, wie die Petition zeigt, die auf www.petitio.ch aufgeschaltet wurde. Dort steht:

«In der Zwischenzeit fährt mal ein Personenzug durch, dann folgt irgendwann wieder ein Güterzug, und dann geht es wieder von vorne los in beide Richtungen – wir als Autofahrer fühlen uns schikaniert.»

Die von 151 Personen unterschriebene Petition fordert denn auch, dass die Bahnschranken zwischen den Zügen aus beiden Richtungen wieder geöffnet werden sollten. Noch besser wäre aber eine Unterführung für den Fahrzeugverkehr unter der Bahnlinie hindurch, so die Unterzeichnenden.



Je nach Tageszeit fährt die Schranke alle paar Minuten runter. Florian Wicki

Inzwischen hat Interimsgemeindeschreiber Erich Probst zur Petition Stellung genommen und erklärt, das Problem sei bekannt, die Gemeinde sei in dieser Sache erneut bei den SBB als Betreiber der Bahnschranke vorstellig geworden. Vergeblich:

«Die Frequenzen auf der Südbahn sind derart hoch, dass die Barrieren aus Sicherheitsgründen zwischen zwei zeitnahen Durchfahrten nicht geöffnet werden.»



Die SBB wollen sich aber bis Anfang Juli mit allfälligen Optimierungsmöglichkeiten zurückmelden. Und doch könnte die Situation schon bald entschärft werden, fährt Probst fort: Die Gemeindeversammlung habe ja am 9. Juni einem Kredit von 560'000 Franken an die Sanierung der K 123 Hornerstrasse mit Radwegneubau zugestimmt. Damit werde auch die Situation vor dem Bahnübergang verbessert.



12 Millionen Franken für die ganze Sanierung

Das stimmt, wie das in Sachen Kantonsstrassen federführende Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau auf Anfrage der AZ bestätigt. Einerseits dank des neuen Mehrzweckstreifens, der bei geschlossener Bahnschranke als Stauraum für die von Lenzburg kommenden und nach links in Richtung Hendschiken abbiegenden Fahrzeuge dienen soll.



Weiter werde die Verkehrsführung auf dem ganzen Knoten aufgelöst und neu kanalisiert, damit in Zukunft Fahrzeuge aus allen Richtungen – im Gegensatz zum Status quo – wissen, wo sie genau stehen, wo fahren müssen und welches ihre Spur ist, was die Verkehrssicherheit enorm verbessern soll.



Die ganze Sanierung wird laut Kostenvoranschlag um die 12 Millionen Franken kosten, wovon Hendschiken als Gemeinde rund 3,2 Prozent oder 424'850 Franken selber trägt. Hinzu kommen 135’000 Franken für die Beleuchtung, welche vollumfänglich zu Lasten der Gemeinde gehen.



In rund zwei Jahren soll gebaut werden

Das Projekt liegt momentan noch beim Regierungsrat und wartet auf die Projektfreigabe, die nach den Sommerferien erteilt werden sollte. Dann wird das Projekt vor Ort ausgesteckt, im Oktober oder November sollte das Baugesuch auf der Gemeindeverwaltung aufgelegt werden.

Kommen keine Einwendungen, geht das Geschäft wieder an den Regierungsrat, der dann die definitive Genehmigung erteilt, damit der Sachplan angelegt werden kann: Hierfür werden im Sommer 2022 Gespräche mit den bisherigen Landbesitzern geführt, wobei ausgehandelt wird, zu welchem Preis der Kanton das Land kauft, auf dem schliesslich gebaut werden soll. Wird auch dort eine Einigung erzielt, sollen die Arbeiten schliesslich 2023 beginnen.

Langfristig heisst wohl etwa 20 Jahre

Und was ist mit der Unterführung, die in der Petition gewünscht wurde? Gemeindeschreiber Probst lässt in seiner Antwort wissen, diese werde «erst später realisiert». Und Frau Gemeindeammann Sabina Vögtli ergänzt auf Anfrage, die Unterführung für den motorisierten Individualverkehr sei eher ein langfristiges Projekt, welches ebenfalls in der Verantwortung des Kantons liegen wird.

Soll heissen, dass die Geduld der Autofahrerinnen und Autofahrer wohl noch gut 20 Jahre anhalten muss, bis die Bahnschranke zu Hendschiken keine Wartezeiten mehr verursacht.