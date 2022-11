Steuereinnahmen stagnieren: Finanzielle Lage bleibt angespannt

Hendschiken Steuereinnahmen stagnieren: Finanzielle Lage der Gemeinde bleibt angespannt Das Budget 2023 in Hendschiken rechnet – bei einem unveränderten Steuerfuss von 125% – mit einem Verlust von rund einer Viertelmillion Franken. Entscheiden wird die Gemeindeversammlung auch über einen Kredit für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans. Michael Hunziker 01.11.2022, 05.00 Uhr

Der Steuerfuss soll unverändert bei 125% bleiben in Hendschiken. Sandra Ardizzone

Die finanzielle Lage bleibt weiterhin angespannt, stellt der Gemeinderat Hendschiken fest. An der Gemeindeversammlung steht das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 125 Prozent zur Diskussion. Gerechnet wird mit einem Verlust von 256’200 Franken. Im Budget 2022 betrug der Aufwandüberschuss noch knapp 81’000 Franken. Die Nettoschuld pro Kopf wird sich auf mutmassliche 1926 Franken erhöhen auf Ende 2023. Per Ende 2021 waren es 1386 Franken.

Vor allem der erneut tiefere Finanzausgleich, die höheren Aufwendungen bei der sozialen Sicherheit sowie die bei der Bildung budgetierte Defizitgarantie führen neben den stagnierenden Steuerzahlen zum schlechteren Ergebnis, führt der Gemeinderat aus. Der Steuerertrag beläuft sich auf voraussichtlich 3,372 Millionen Franken (Vorjahresbudget 3,316 Millionen Franken).

Die geplanten Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde von 578’600 Franken können durch die negative Selbstfinanzierung von -54’800 Franken nicht finanziert werden, hält die Behörde fest. Aus dem Budget 2023 entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 633’400 Franken.

Anforderungen an Gewässerschutz haben sich verändert

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Mittwoch, 16. November, über den Kredit von 341’000 Franken für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP). Der Kanton wird einen finanziellen Beitrag leisten in der Höhe von 20 Prozent an die Planerstellungskosten.

Beim GEP handelt es sich gemäss Gemeinderat um ein wichtiges Planungsinstrument. Dieses zeige auf, wie das Abwasser abzuleiten sei, wie die dazu notwendigen kommunalen Abwasseranlagen zweckmässig ausgebaut und unterhalten werden müssten. Der heute bestehende GEP der ersten Generation entspreche nicht mehr den aktuellen Verhältnissen. «In den meisten Fällen müssen die Grundlagen neu erhoben werden», führt der Gemeinderat aus. Neben den Veränderungen im Gemeindegebiet hätten sich auch die Anforderungen an den Gewässerschutz stark verändert.

Rückstauprobleme können besser analysiert werden

Als Vorteile der Gesamtüberarbeitung bezeichnet die Behörde, dass mit zielgerichtetem Unterhalt und mit Werterhaltungsmassnahmen die Lebensdauer der rund 11,6 Kilometer Misch- und Schmutzabwasserleitungen sowie 1,6 Kilometer Sauberwasserleitungen deutlich verlängert werden könne.

Alle Abwasserleitungen und -schächte würden auf ihren baulichen Zustand untersucht. Zudem könnten allfällige Rückstauprobleme und Überlastungen mit den neuen hydraulischen Berechnungsprogrammen besser analysiert und beurteilt werden. Durch den Einbezug privater Sammelleitungen entstehe zusätzlich grössere Sicherheit.

Mit dem neuen GEP, so der Gemeinderat, sei die Planungssicherheit im Abwasser wiederhergestellt. «Die Massnahmen lassen sich mit anderen Tiefbauprojekten koordinieren, was Kosteneinsparungen ermöglicht.» Der GEP bilde eine wichtige Grundlage für die Finanz- und die Investitionsplanung. Das Pflichtenheft wurde erstellt und durch die kantonale Abteilung für Umwelt genehmigt. Die GEP-Bearbeitung dauert rund zwei bis drei Jahre.