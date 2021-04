Hendschiken Rückspiegel bei Überholmanöver gestreift und weitergefahren – Polizei sucht den Lenker eines Kleinwagens In Hendschicken kam es am Dienstag zu einer Streifkollision. Einer der involvierten Fahrer machte sich aber unbekümmert aus dem Staub. 14.04.2021, 11.43 Uhr

(az) Die Kollision ereignete sich am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr in Hendschiken. Auf der Bünztalstrasse setzte ein schwarzer Kleinwagen in Fahrtrichtung Dintikon zum Überholen eines Mofas an. Dabei geriet dieser mutmasslich auf die Gegenfahrbahn und streifte den Rückspiegel eines entgegenkommenden grauen Audis.