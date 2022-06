Souverän will Auflage des Kantons nicht erfüllen

Hendschiken «Nicht immer zusammenhuschen» und «ein völliger Witz»: Souverän lehnt Kredit ab als Zeichen gegen den Kanton Ein Teilstück des Krebsbachs durfte für ein Bauprojekt eingedolt werden. Im Gegenzug sollte Hendschiken ein anderes Stück revitalisieren, so die Auflage des Kantons. Der Projektierungskredit dafür scheiterte an der Gemeindeversammlung. Eva Wanner 10.06.2022, 05.00 Uhr

Der Krebsbach hätte in einem Teilstück offengelegt und in die Bünz (im Bild) geleitet werden sollen. Der Souverän lehnte den Projektierungskredit dafür aber ab - aus Protest gegen die kantonale Auflage. Eva Wanne

Den deutlich höheren Kredit hatten die Hendschiker noch genehmigt. Für gut 1,3 Millionen Franken soll die Dottikerstrasse rundumerneuert werden, es gehe schliesslich auch um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg, argumentierte ein Hendschiker an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend.

Dieses Argument zog beim Projektierungskredit für die Revitalisierung des Krebsbachs nicht mehr. Laut den groben Ausführungen des Gemeinderats hatte der Kanton vor einigen Jahren genehmigt, dass ein Teil des Baches für die Zufahrt zu einer neuen Überbauung eingedolt werden darf. Auflage war, dass bis im Jahr 2025 dafür ein anderes Stück revitalisiert wird.

Viele kritische Voten

Die ersten Hände schnellten hoch – und die Emotionen gleich mit. Der erste Votant wurde immer lauter, redete sich in Rage, sprach davon, dass man auch mal «degege haa» müsse, gegen solche Auflagen ankämpfen und sich gegenüber «dem Kanton» behaupten. Der nächste Einwohner hielt die Lautstärke seines Vorredners, ebenso die Argumentation: Die Auflage sei «ein völliger Witz», der Gemeinderat dürfe nicht immer vor dem Kanton «zusammenhuschen». Und überhaupt: Wertvolles Kulturland herzugeben, nur damit man den Bach sehe, das sei völlig sinnlos. «Es geht um das Land, nicht um das Geld!», waren sich mehrere Einwohnerinnen und Einwohner einig. Ein Anstösser an den Projektperimeter äusserte, dass er sein Land erst dafür hergeben würde, wenn er enteignet würde, «und ein solches Verfahren dauert Jahre!».

Eine Hendschikerin merkte nach einigem Hin und Her an, dass es ja erst einmal darum gehe, Geld zu sprechen, um ein konkretes Projekt zu prüfen. Ja sage man damit noch zu gar nichts. Ein Einwohner meinte, er könne sich aufgrund der mageren Informationen gar keine Meinung bilden. Es kam, wie es kommen musste: Der Projektierungskredit wurde mit 16 Ja- zu 30 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen abgelehnt. Während der hitzigen Diskussion hatte jemand den Gemeinderat gefragt, was in diesem Fall denn passieren würde. Antwort: «Wir stimmen ab, dann sehen wir es.» Ob sich der Kanton damit zufriedengeben wird, ist fraglich.

Zum Ende der Versammlung wurde es noch einmal laut. Diesmal aber im Positiven, in Form von Applaus: Eine Einwohnerin bedankte sich beim Gemeinderat dafür, dass dieser in den vergangenen Monaten mit vier statt fünf Mitgliedern die Geschäfte der Gemeinde geführt hatte. Dies nach der Demission von Roger Wasmer. Erst am Mittwoch, auf den allerletzten Drücker, hatte sich Michael Rothenbühler als einziger Kandidat für den freien Sitz gemeldet.