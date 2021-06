Pilotrestaurant Neuer «McDonald’s» in Hendschiken zeigt, wie grüner Fastfood geht Auf dem Areal der ehemaligen Truckerbeiz «Horner» wurde am Freitag ein Pilotrestaurant eröffnet und eine Weltpremiere gezeigt.

Urs Helbling 04.06.2021, 19.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neu ein separater Kübel für das Ausleeren der Getränkebecher (l.): Aglaë Strachwitz, Chefin MacDonald’s Schweiz, und Walter Schaub, Lizenznehmer. Severin Bigler / ©

So umweltfreundlich hat der amerikanische Fastfood-Riese noch nie angerichtet. Zur Eröffnung des 171. McDonald’s in der Schweiz kam gestern nicht nur Aglaë Strachwitz, Länderchefin Schweiz, und Walter Schaub, mit jetzt sechs Restaurants einer der grössten Franchisenehmer des Landes. Für Mittag hatte sogar der Milliardär Michael Pieper einen Besuch angekündigt. Seine Franke beliefert «McDo» weltweit mit Kücheneinrichtungen. In Hendschiken hat sie das zum allerersten Mal CO 2 -neutral gemacht, indem sie – soweit nötig – CO 2 -Zertifikate kaufte.

Der abgenabelte «McDo» in Lenzburg wird weiter betrieben

Dass in Hendschiken ein neuer «McDo» entstanden ist, hat viel mit dem Neubau des Knotens Neuhof (A1-Anschluss) in Lenzburg zu tun. Ab August werden 50 Prozent des Verkehrs durch den Tunnel am bisherigen McDonald’s bei der Berufsschule vorbeifahren. Dieser werde sicher weiterbetrieben, aber, je nach Umsatzentwicklung, möglicherweise mit etwas eingeschränkten Öffnungszeiten, versicherte Walter Schaub (er ist auch dort Lizenznehmer). Die Chefin von Lenzburg, Drita Korbi, wechselte aber nach Hendschiken. Sie leitet dort ein Team von 25 Personen, viele in Teilzeit. Wenn sich das Fastfood-Lokal mit der Terrasse im Obergeschoss gut entwickelt, können noch 10 bis 15 dazu kommen.

Der 65-jährige Walter Schaub hat eine beeindrucken «McDo»-Karriere hinter sich. Der gebürtige Langenthaler absolvierte nach der Schule eine Lehre als Landwirt. In den neunziger Jahren stieg er beim US-Konzern ein, liess sich anderthalb Jahre lang ausbilden und übernahm dann 1993 in Oftringen ein erstes Lokal als Franchisenehmer. Von seinen Lokalen macht Oftringen noch heute am meisten Umsatz. Schaub beschäftigt 180 Personen und betreibt im Aargau neben Oftringen und Hendschiken die Lokale in Reinach und Lenzburg.

Plastikverbrauch wird bei Verpackungen massiv gesenkt

Das Pilotrestaurant in Hendschiken hat eine Heizung mit vier Erdsonden und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es wird regelmässig von einem nigelnagelneuen, mit Wasserstoff betriebenen Lastwagen angefahren: «Dieses Fahrzeug ist bei McDonald’s eine Weltpremiere», erklärte Aglaë Strachwitz.

LKW mit Wasserstoffantrieb vor dem McDonald's in Hendschiken, am 4. Juni 2021. Severin Bigler / ©

Im Umwelt-Pilot Hendschiken sind 98 Prozent der Speiseverpackungen plastikfrei. Im Restaurant gibt es auf den Getränken keine Deckel mehr – und auch keine Röhrli (im Take-away einen Deckel aus Papierfasern). Bevor man den Becher wegwirft, wird das Restgetränk in einen neuen, separaten Abfallbehälter geschüttet. Der Becher selber wird zu Kompost und Biogas rezykliert.

Die Plastikgefässe werden ausrangiert. In Hendschiken sind sie schon Geschichte. Severin Bigler / ©

Hendschiken hat schon alle Verpackungsneuerungen. Ab 2022 werden diese landesweit eingesetzt. «Bis 2025 soll der Plastikanteil bei den Speiseverpackungen schweizweit noch maximal 2 Prozent betragen», sagt Aglaë Strachwitz. Man sei dabei auf die Mithilfe der Kunden angewiesen. Darum das Motto: «Let’s change together.»