Lösung für das Parkplatzproblem am Hallwilersee in Sicht

Hallwilersee Wie das Parkplatzproblem am Hallwilersee zukünftig doch gelöst werden könnte Der Meisterschwandner Gemeinderat entschied sich gegen eine Vorstudie für ein digitales Besucherlenkungssystem. Das Programm wird trotzdem weiterentwickelt, vorerst für die Stadt Luzern. Für die Hallwilerseegemeinden gäbe es zudem auch günstigere Lösungen. Anja Suter

Ein Blick von oben zeigt die Auslastung der Parkplätze beim Strandbad Seerose an einem schönen Sommertag. Michael Küng

An einem Samstagnachmittag entscheidet sich Familie Becker für einen Besuch am Hallwilersee. Mit Sack und Pack wollen sie nach Meisterschwanden fahren, um dort den Tag im Strandbad Seerose zu verbringen und vielleicht anschliessend sogar noch im nahe liegenden Restaurant Seerose zu essen. Bevor die vierköpfige Familie anfängt, ihre Sachen zu packen, checkt sie per App, wie hoch die Auslastung beim Parkplatz ist. Ein kurzer Blick zeigt: Der Parkplatz ist bereits voll belegt, aber in der Region hat es andere Parkplätze, die noch Kapazität haben.

Die Familie Becker ist ein fiktives Beispiel. Das Parkplatzproblem rund um den Hallwilersee besteht jedoch – und auch die Ideen und Bemühungen für ein System, das die Besucherströme lenkt. Eine Vorstudie und ein Pilotprojekt waren in Meisterschwanden angedacht. Die Kosten für die Studie hätten sich auf rund 10'000 Franken belaufen, der Meisterschwandner Gemeinderat entschied sich jedoch dagegen. André Golliez ist Gründer der Zetamind AG und ausserdem Organisator des Smart Regio Lab Lenzburg-Seetal. Seine Firma hätte die Vorstudie und das Pilotprojekt in Meisterschwanden durchgeführt. Golliez zeigt Verständnis dafür, dass sich der Gemeinderat gegen eine Vorstudie entschieden hat. «Ein Grund dafür war sicherlich, dass wir das Ablösen des Verkehrsdienstes nicht gewährleisten konnten», sagt er.

Das Pilotprojekt hätte zwischen 60'000 bis 80'000 Franken gekostet

André Golliez, Mitgründer der Zetamind AG. zvg

Durch das digitale Lenksystem – Sensoren, welche die ankommenden Besuchenden messen und auf einer beliebigen Plattform ausspielen – wäre es zu Beginn nicht möglich gewesen, auf einen Verkehrsdienst zu verzichten. «Das haben wir so aber von Anfang an transparent kommuniziert», sagt Golliez. Auch die Kosten hätten sicherlich eine Rolle gespielt, ergänzt er: «Nebst den 10'000 Franken für die Vorstudie in diesem Jahr wären auch noch 60'000 bis 80'000 Franken für das geplante Pilotprojekt 2023 angefallen.»

Es wären aber auch kostengünstigere Massnahmen möglich, um die Besucherströme zu messen, erklärt der Gründer.

«Bei dem geplanten Pilotprojekt wären vor allem die Radarsensoren und die Anzeigetafeln zum Ausspielen der Daten teuer gewesen. Man könnte auch mit günstigeren Sensoren arbeiten, die nur 50 Franken pro Stück kosten.»

Diese Sensoren würden die Zahlen über die mobilen Geräte der Besucher ermitteln und so ein grobes Bild liefern, wie viele Menschen am Hallwilersee eintreffen. Golliez: «Der Fokus läge somit auf dem Messen und der Analyse der Zahlen, damit in einem ersten Schritt abgeschätzt werden könnte, an welchen Tagen der Hallwilersee besonders stark frequentiert ist und der Verkehrsdienst benötigt wird. Bei dieser Variante könnte man auch auf eine Vorstudie verzichten.» Heute würde er diese Lösung empfehlen, sagt Golliez. Aus seiner Sicht werde ein digitales Lenksystem am Hallwilersee früher oder später vonnöten sein.

In Luzern gibt es eine Studie zur Besucherlenkung

Auch wenn derzeit in den Aargauer Gemeinden am Hallwilersee kein Projekt geplant ist, wird das System trotzdem weiterentwickelt. In Luzern ist man derzeit nämlich schon weiter. «Hier hat das Stadtparlament in diesem Jahr Tourismusstrategie für die Stadt Luzern bis 2030 verabschiedet», so Golliez. Dort seien der Overtourismus und die Besucherlenkung ein Thema. Eine Studie wurde bereits bewilligt. «Dabei geht es in einem ersten Schritt darum, die neuralgischen Punkte zu bestimmen, wie etwa die Kapellbrücke oder der Schwanenplatz», erklärt Golliez.

Die Daten, welche durch die Messungen gesammelt werden, möchte man zudem der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. «Natürlich unter der Berücksichtigung des Datenschutzes.» Die Plattform für die gesammelten Daten bestehe zudem bereits heute, erklärt Golliez. Dies ist auch für das Seetal relevant. Durch die Kooperation der verschiedenen Tourismusverbände, zu denen auch Seetal Tourismus gehört, können auch die Hallwilerseegemeinden Zugriff zur Plattform erhalten. Somit ist das Thema digitales Leitsystem noch nicht beendet. «Wir haben momentan nicht geplant, aktiv auf die Gemeinden zuzugehen, sind für eine Zusammenarbeit jedoch nach wie vor offen», erklärt André Golliez.

