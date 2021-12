Hallwilersee Wechsel an der Spitze bei den Hallwilersee-Rangern: «Wir haben die Rangerdienste aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt» Nach zwei Jahren verlässt Rangerchefin Murièle Jonglez die Rangerdienste am Hallwilersee. Sie erzählt, wieso ihr die Kündigung schwerfiel, was sie zu ihrer Nachfolge sagt und wie es um die Rangerdienste steht. Anja Suter 10.12.2021, 05.00 Uhr

Murièle Jonglez mit ihren Hunden Slash (links) und Risha (rechts) in Meisterschwanden direkt am See. Alex Spichale

Seit rund zwei Jahren ist der Hallwilersee der Arbeitsplatz von Murièle Jonglez. Eine Idylle, um die sie viele beneiden dürften. Jonglez ist die Leiterin der Hallwilersee-Ranger. «Unser Job ist die Vermittlung zwischen Natur und Mensch», sagt die 41-Jährige. Das «Rangern», wie sie es nennt, sei für sie eine Leidenschaft. «Die Arbeit erdet mich und verschafft mir einen Ausgleich im Alltag. Ich würde am liebsten in der ganzen Schweiz arbeiten», erklärt sie. Doch genau diesen Job, den sie so liebt, wird die 41-Jährige per Ende Jahr abgeben, zumindest am Hallwilersee. Eine Entscheidung, die ihr unglaublich schwergefallen sei, sagt Jonglez. Aber auch eine, die sie für sich und auch für die Hallwilersee-Ranger getroffen habe.

Pendeln zwischen zwei Kantonen

Seit ihrem Arbeitseintritt im Januar 2020 pendelt Jonglez von ihrem Wohnort Riein (bei Ilanz) in Graubünden regelmässig an den Hallwilersee. In Graubünden hat die gebürtige Thurgauerin 2019 ihren eigenen Rangerdienst gegründet, damals noch als Einzelfirma. «Meine eigene Firma war erst im Aufbau, als ich mit der Arbeit am Hallwilersee begonnen habe», sagt sie. Schon bald wurde die Arbeit in Graubünden jedoch immer mehr und aus der Einzelfirma wurde eine GmbH. Auch die Arbeit am Hallwilersee erforderte von der Rangerdienst-Leiterin viel Zeit. «Ich habe es definitiv unterschätzt, zwei grosse Rangerdienste in verschiedenen Kantonen zu führen», sagt sie. Doch sowohl die Arbeit in Graubünden als auch jene am Hallwilersee habe sie mit Herzblut und gerne gemacht. So arbeitete Jonglez rund zwei Jahre in zwei verschiedenen Kantonen, verbracht viele Stunden im Auto und realisiert erst spät, dass es zu viel für sie war.

Der Entscheid zwischen zwei Rangerdiensten

Der Punkt, an dem sie gemerkt habe, dass sich etwas ändern müsse, kam Anfang September 2021. «Zwei Wochen vorher habe ich noch einen Blockkurs zum aktuellen Rangerlehrgang geleitet. Damals hatte ich noch keine Gedanken an eine Kündigung», erinnert sie sich. Erst nach dem Blockkurs habe sie gemerkt, wie erschöpft sie eigentlich sei. «Ich wurde chronisch müde und auch meine Nerven waren ständig strapaziert. Ich habe gemerkt, dass es nicht möglich ist, im Aargau und in Graubünden bei beiden Rangerdiensten 100 Prozent zu geben. Also musste eine Lösung her.» Sie habe verschiedenste Varianten in Betracht gezogen, sagt die 41-Jährige. Auch ein Umzug in den Aargau sei für sie im Raum gestanden:

«Aber am Ende schlägt mein Herz einfach für Graubünden.»

Wilke Scheitlin wird der neue Leiter der Hallwilersee-Ranger. Zvg

Heute wirkt Murièle Jonglez gelöst. Sie sei zwar immer noch traurig, dass sie ihren Job am Hallwilersee aufgebe, aber auch froh, dass sie wisse, dass die Leitung der Gruppe in gute Hände übergeht. Ihren Nachfolger kennt die Rangerdienst-Leiterin gut. «Wilke Scheitlin arbeitet seit April 2019 in unserem Team und wird die Leitung der Hallwilersee-Ranger per 2022 übernehmen.» Den 59-Jährigen beschreibt Jonglez als Fels in der Brandung, den so schnell nichts aus der Ruhe bringe. «Ich bin mir absolut sicher, dass er das Team souverän leiten wird», betont sie. Scheitlin werde für die neue Herausforderung an den Hallwilersee ziehen. Jonglez wird dem neuen Leiter bis März beratend zur Seite stehen.

2022 werden die Ranger mehr patrouillieren

Nach zwei Jahren am Hallwilersee zieht Jonglez eine positive Bilanz. «Wir haben die Rangerdienste Hallwilersee aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt», sagt sie. Hilfreich sei dabei auch die gute Zusammenarbeit mit dem Team und dem Vorstand gewesen. Dass es am Hallwilersee einen Rangerdienst gibt, der regelmässig Präsenz zeigt, sei von grosser Wichtigkeit, betont sie. Verstösse gibt es im und rund um den See regelmässig. Seien es Personen, die im Schutzgebiet unterwegs sind und dort gar grillieren, Hundehalter, die ihre Tiere nicht an der Leine haben, oder Menschen, die ihren Abfall nicht entsorgen. «Teilweise ist es auch so, dass Menschen bei groben Verstössen das Problem nicht sehen, bis man es ihnen erklärt.» Im nächsten Jahr werden die Ranger noch häufiger um den Hallwilersee anzutreffen sein. Dies, weil die Rangerdienste mehr Geld erhalten, welches vollumfänglich in die Aufsicht fliessen soll. Weiterbestehen soll zudem das Projekt «Junior-Ranger», welches in diesem Jahr ein voller Erfolg war.

Ein erfolgreiches Jugendprogramm, mehr Präsenz der Ranger und Projekte in Vorbereitung: Die Rangerdienste am Hallwilersee sind aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und dies ganz ohne Prinz.