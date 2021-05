Hallwilersee Schifffahrt geht wieder los: Auf dem Hallwilersee ist es auch bei Wolken schön Nach einem halben Jahr Unterbruch hat am Samstagnachmittag das erste Kursschiff wieder vom Heimathafen abgelegt. Die Passagiere hat es gefreut. Toni Widmer 02.05.2021, 12.15 Uhr

Es gibt sie, die Schlechtwetter-Schifffahrts-Liebhaber: «Wir geniessen dieses trübe Wetter und sind regelmässig bei Wolken und Regen auf dem See unterwegs», sagen Ursula und Bruno Kronenberg. Das Seenger Ehepaar, erklären die beiden, geniesse die spezielle Stimmung und die leeren Schiffe: «Draussen ist es nass und kühl, im Schiff heimelig warm und der Andrang ist bei diesem Wetter klein. Uns gefällt das einfach, wir machen das oft», sagen die Kronenbergs.

Sind oft und gerne bei trübem Wetter auf dem Hallwilersee unterwegs - Ursula und Bruno Kronenberg. Toni Widmer

Sie waren nicht die einzigen Gäste, die am Samstag, 1. Mai, die coronabedingt um ein paar Wochen verspätete Saisoneröffnung der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee (SGH) genossen haben. Kapitän Bruno Fischer, der sich freute, nach fast einem halben Jahr Pause endlich wieder einmal das Steuerruder der MS Delphin drehen zu können, durfte schon bei der Abfahrt im Heimathafen ein knappes Dutzend Gäste begrüssen. Unterwegs stiegen noch ein paar Leute zu und schliesslich waren dann es trotz allem gegen 20 Personen auf der ersten Fahrt in diesem Jahr.

Sogar Feriengäste an der Eröffnung dabei

Darunter auch Madona und Hans Bachmann mit Tochter Tamara aus Esslingen am Zürcher Pfannenstil. «Wir machen ein paar Tage Ferien im Seehotel Delphin und da gehört eine Schifffahrt doch dazu, auch wenn das Wetter nicht gerade dazu einlädt», erklärten sie. Man könne an einem solchen Tag die Ruhe geniessen und die ganz spezielle Atmosphäre auf dem Wasser.

Eröffnungsgäste aus dem Zürcher Oberland - die Familie Bachmann. Toni Widmer

Nicht lange zur Anlegestelle Delphin reisen musste Beatrice Rüegg, die mit ihrem Gatten in Tennwil lebt: «Wir lieben den See und ich bin gerne auf einem Schiff unterwegs. Die letzten Monate waren schon etwas gewöhnungsbedürftig – der Hallwilersee ohne Schiffe, da fehlt doch einfach etwas.» Rüeggs haben einst auf der «Brestenberg» ihre Hochzeit gefeiert und später dann auch das Jubiläum zum «verflixten» siebten Jahr. «Ich mag es einfach auf dem See, besonders auch diese fast melancholische Stimmung bei Wolken und Regen», erklärte die Tennwilerin.