Peter Wyss ist der neue Chef der Hallwilersee Ranger

Hallwilersee Peter Wyss ist der neue Rangerchef: «Wegen fünf Prozent der Besuchenden sind Massnahmen nötig» Ab dem 1. Januar 2023 leitet Peter «Pesche» Wyss offiziell die Hallwilersee Ranger. Im Gespräch erzählt er, wieso Ranger keine «Möchtegernpolizisten» sein sollen und wieso er auf die Umweltbildung der Seebesuchenden setzt. Anja Suter 26.12.2022, 05.00 Uhr

Peter Wyss (57) ist seit zehn Jahren bei den Hallwilersee Rangern. Bild: Mathias Förster

«Irgendwann hat es ‹Peng› gemacht», erzählt Peter Wyss. Dabei spricht der Berner Oberländer von seinem Burn-out, das ihn zu einem beruflichen Umdenken zwang. Es war bereits das zweite Mal, dass der Ranger eine andere Abzweigung nehmen musste, weil ihm seine Gesundheit in den Weg kam. «Eigentlich bin ich gelernter Forstwart», erzählt er bei einem Spaziergang entlang des Hallwilersees. Er hatte dann aber Probleme mit seinem Rücken und suchte sich einen neuen Job. Wyss wechselte ohne viel Vorwissen in die Informatik und arbeitete sich immer weiter hoch, bis er in leitender Position tätig war. Doch irgendwann ging es nicht mehr, Körper und Psyche traten in den Streik. «Dann machte ich das volle Programm», erzählt er. Wyss war monatelang krankgeschrieben und für einen stationären Aufenthalt in Rheinfelden.

Seine Erkrankung brachte Wyss zurück zu dem, womit er sich verbunden fühlt – der Natur. «Ich machte dann eine Ausbildung zum Umwelt- und Naturpädagogen.» Es folgte der offizielle Ranger-Lehrgang. Bevor er diesen abgeschlossen hatte, sah er ein Inserat für eine Rangerstelle am Hallwilersee und bewarb sich. «So ein Vorstellungsgespräch hatte ich noch nie, ich verliess es mit Unterlagen und meiner Rangeruniform», sagt er.

Umweltbildung ist wichtig

Die Jahre vergingen, aber Wyss blieb beim Rangern und machte sich damit selbstständig. Er war und ist nicht nur am Hallwilersee tätig, sondern auch an anderen Orten in der Schweiz. Im Vordergrund steht für ihn dabei die Umweltbildung. «Das ist für mich der wichtigste Auftrag der Ranger.» Dabei spricht Wyss Programme wie die Junior-Ranger an, aber auch die Bildung von Erwachsenen. «Es geht etwa darum, dass man nicht den Biberbau im Naturschutzgebiet suchen soll. Oder dass man Wasservögel nicht füttern darf, vor allem nicht mit Brot, weil das im Magen aufquillt und das Tier verendet.»

Ende dieses Jahres musste der vorherige Rangerchef am Hallwilersee, Wilke Scheitlin-Brandt, seine Stelle aus persönlichen Gründen aufgeben. Peter «Pesche» Wyss ist ab dem 1. Januar offiziell für das Gebiet verantwortlich, das er so gut kennt. Die schönste Natur habe es immer noch im Berner Oberland, sagt der Rangerchef und lacht. Aber auch am Hallwilersee fühlt sich Wyss, der seit vielen Jahren in Spreitenbach lebt, wohl. Auf dem Weg Richtung Frauenbadi hält er für einen Moment beim Übergang zum Naturschutzgebiet und blickt durch seinen Feldstecher.

Während des Spaziergangs am See betrachtet Wyss die Natur immer wieder durch seinen Feldstecher. Bild: Mathias Förster

Hier, abseits vom offiziellen Weg, stossen die Ranger immer wieder auf Naturbegeisterte mit riesigen Objektiven und einem Einbeinstuhl, sagt er. So schön die Begeisterung der Menschen auch ist, das Verlassen des offiziellen Weges ist verboten – zum Schutz von Tier und Natur. «Wir Ranger haben hier eine Informationspflicht und erklären, wieso das nicht geht», sagt der 57-Jährige. Eine grosse Mehrheit verstehe das auch und lerne für die Zukunft. «Wegen der restlichen fünf Prozent sind Massnahmen wie Besucherlenkungskonzepte und Absperrungen nötig.» Doch auch Verbote nützen nicht immer etwas, bestes Beispiel dafür seien Feuerverbotstafeln im Sommer. «Sie werden in den See geschmissen oder man feuert damit an.»

Teilweise brauche es von den Rangerinnen und Rangern viel Selbstdisziplin, sagt Wyss. «Wir dürfen während der Konversation nicht sauer werden und müssen uns auch selbst schützen.» Ihm sei es wichtig, dass er und die anderen Ranger nicht als «Möchtegernpolizisten» gelten, denn Bussen verteilen dürfen sie nicht. «Aber ganz ehrlich, manchmal wäre ich froh, wenn es möglich wäre», sagt Wyss.

Die Schwäne sind am Hallwilersee zu jeder Zeit anzutreffen. Bild: Mathias Förster

Seit zwei Jahren sind die Rangerinnen und Ranger auch im Winter am Hallwilersee unterwegs und konzentrieren sich dabei vor allem auf Hotspots, die gut mit dem Auto erreichbar sind. «Wenn wir im Winter nicht unterwegs sind, fangen wir im März wieder von vorne an», sagt Wyss. Offenbar ginge teilweise vergessen, dass die Leinenpflicht, das Velofahrverbot und die Schutzzone am Hallwilersee ganzjährig gelten.

Sein Ziel für das neue Jahr sei ein «sackstarches» Team, das geerdet sei und gut funktioniere, sagt Wyss. Ab dem neuen Jahr werden die Ranger zudem mit einer App vom Kanton ausgestattet, die Wyss jetzt schon testet. «Damit können wir unsere Routen aufzeichnen und Beobachtungen oder Vergehen direkt dokumentieren», erklärt Wyss. Mit dieser App lasse sich die Arbeit der Ranger noch besser nachverfolgen, auch vom Kanton. Was wiederum eine bessere Grundlage für eine zusätzliche Finanzierung geben würde und den Ranger am Hallwilersee so mehr Möglichkeiten gäbe.