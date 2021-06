Hallwilersee Kampf um Natur und Seesicht: Bald ist klar, wie die «Seehalde» aussehen wird In Beinwil am See wird in wenigen Tagen bekannt gegeben, welche Flächen ausgezont werden. Eben haben die «Seehalde»-Retter vor Gericht eine empfindliche Niederlage erlitten. Urs Helbling 02.06.2021, 05.00 Uhr

Die Profile zeigen, wie die Häuser an der «Seehalde» ob dem Hallwilersee dereinst aussehen sollen. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Die Spannung steigt: Es geht um die Bebauung von Wiesen, um Veränderungen im Landschaftsbild, aber auch um Beeinträchtigungen von Aussicht. Am übernächsten Montag wird in Beinwil am See der noch zu verabschiedende Rest der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) aufgelegt. Dann wird bekannt, welche der ursprünglich über 30 Parzellen in der Wohnzone W2b tatsächlich ausgezont werden.