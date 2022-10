Hallwilersee Eine der besten Saisons für die Hallwilerseeschifffahrt – und ein prominenter Gast zum Abschluss Zum Saisonabschluss hat die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee die Bevölkerung auf eine Fahrt mit der MS Delphin eingeladen. Mit dabei war auch die SRF-Meteorologin Sabine Balmer. Sibylle Haltiner Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Zum Saisonende hat Ueli Haller, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee, die Meteorologin Sabine Balmer eingeladen. Sibylle Haltiner

Der warme und sonnige Herbstsonntag zog noch einmal viele Leute an, auf und sogar in den Hallwilersee. Ein perfekter Tag für die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee, um die Bevölkerung zu einer Saisonbilanz auf ihr neustes Schiff, die MS Delphin, einzuladen. Noch einmal eine Schifffahrt rund um den See zu geniessen, dazu eine feine Kürbissuppe und ein Glas Weisswein geniessen, das liessen sich viele nicht entgehen.

Prominenter Gast auf der MS Delphin

Die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee (SGH) hatte zum Saisonbilanz-Anlass die Meteorologin Sabine Balmer, die beim Schweizer Fernsehen die Wettersendung «Meteo» moderiert, eingeladen. Doch zuerst blickte Geschäftsführer Ueli Haller auf die vergangene Saison zurück und holte noch weiter aus, bis ins Gründungsjahr der SGH 1888, damals noch «Dampfschiff-Gesellschaft des Hallwylersees» genannt. Die ersten Kursfahrten führten von Meisterschwanden-Delphin nach Birrwil und zurück, dann weiter zur Seerose und nach Beinwil und wieder zurück. Die Strecke Beinwil – Birrwil durfte nicht befahren werden, um die Seetalbahn nicht zu konkurrenzieren.

Eine der besten Saisons ihrer Geschichte habe die SGH hinter sich, berichtete Haller. Der Grund dafür dürften das schöne Wetter und der Nachholbedarf der Leute sein. Bis 12’000 Menschen besuchten an schönen Sonntagen den See, viele davon genossen auch eine Schifffahrt. «Wir haben allerdings bemerkt, dass in der Haltestelle Seerose dieses Jahr rund 5000 Passagiere weniger zustiegen als früher», berichtete Haller. Dies sei wohl darauf zurückzuführen, dass es dort an Sonntagen oft überhaupt keine freien Parkplätze mehr gab.

Bisher konnten diese Saison knapp 115’000 Passagiere verzeichnet werden. Im Rekordjahr 2018 waren es insgesamt 140’000. Nach den zwei schwierigen Coronajahren tut die erfolgreiche Saison 2022 der SGH gut. Die guten Zahlen sind umso erstaunlicher, als Anfang Jahr noch kaum Schiffe unterwegs waren.

Auch im Winter sind die Schiffe im Einsatz

Die Kursschiffsaison ist nun bald abgeschlossen, nur noch an den beiden kommenden Sonntagen werden die regulären Fahrten angeboten. Doch die Schiffe werden nicht in den Winterschlaf geschickt, sondern für Eventfahrten eingesetzt, zum Beispiel für das Pasta Boat, den Winterbrunch oder die Chlausfahrt.

«Die Planung für die nächste Saison läuft bereits auf Hochtouren», berichtete Ueli Haller. «Aber es ist schwierig vorauszusehen, wie sich die Energiekrise und die steigenden Preise auf die Freizeitaktivitäten auswirken.» Wegen der Teuerung sind auf das nächste Jahr leichte Preisanpassungen fällig, hat doch die SGH in den letzten Jahren weder die Ticket- noch die Cateringpreise angehoben.

Selten Gewitter auf dem Hallwilersee, aber oft Nebel

Als prominenter Gast war die SRF-Meteorologin Sabine Balmer mit auf dem Schiff. Sie wohnt mit ihrem Mann und den drei Kindern in Seengen und kennt daher das Wetter am Hallwilersee bestens. «Ich habe beobachtet, dass Gewitter oft ober- oder unterhalb vorüberziehen, aber selten direkt über den See hinweg», erklärte sie. Jetzt aber komme bald die Zeit für ein anderes im Tal bekanntes Phänomen, den Nebel.

Sabine Balmer erzählte, dass sie im Meteo-Team den Nebel oft verteidigen müsse, und zählte die verschiedenen Erscheinungen auf. «Manchmal liegt er nur tief unten auf dem See, oft aber ist er mit Hilfe der Bise hoch oben und es ist schwierig vorauszusagen, ob er sich auflöst oder nicht.» Rückblickend auf den warmen Sommer wies die Meteorologin auch auf die Schattenseiten des warmen Wetters wie Trockenheit und Wasserknappheit hin und wünschte den Schiffspassagieren neben sonnigen Herbsttagen auch ab und zu ein richtiges Hudelwetter.

