Bilanz des Jahr 2021 der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee.

Hallwilersee Die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee legte 2021 wieder mehr Kilometer zurück – die Zahlen sind aber noch nicht auf dem Stand vor der Pandemie Die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Geschäftsführer und Meisterschwandner Gemeindepräsident Ueli Haller erklärt, wieso die Pandemie das Unternehmen noch flexibler gemacht hat und wieso die Arbeit immer anspruchsvoller wird. Anja Suter Jetzt kommentieren 08.02.2022, 18.11 Uhr

Geschäftsführer Ueli Haller auf der MS Delphin. Alex Spichale

Die vier Schiffe, die an diesem Nachmittag am Ufer des Hallwilersees im Wasser schwimmen, haben schon viel erlebt. Sie waren Austrageorte für Hochzeitsfeiern, Geburtstage, Firmenjubiläen und brachten sowohl Besucher als auch Anwohner von einer Anlegestelle zu der nächsten. Das zweitälteste Schiff, das die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee (SGH) besitzt, sucht man derzeit vergeblich.

Die MS Brestenberg, welche bereits 32 Jahre schwimmt, befindet sich einige hundert Meter entfernt am Ufer, wo sie einen neuen Anstrich und eine genaue Kontrolle erhalten hat. «Schiffe, die zwischen zehn und 50 Jahre alt sind, werden in einem regelmässigen Turnus von sechs Jahren kontrolliert und, wenn nötig, werden Arbeiten daran vorgenommen», sagt Ueli Haller, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee.

Die Besucherfrequenz stieg 2021 um 41 Prozent

Für die Schifffahrt am Hallwilersee begann das Jahr 2021 erst im April, bis dahin standen die Motoren pandemiebedingt still und die Flotte blieb am Ufer. Für Haller keine neue Situation: Bereits im März 2020 musste er seinen Mitarbeitenden mitteilen, dass der Laden vorübergehend von einem Tag auf den anderen zugeht. Im Gegensatz zu 2020 habe sich der Betrieb im vergangenen Jahr leicht erholt, sagt Haller. Die Besucherfrequenz stieg um 41 Prozent und die Schiffe legten insgesamt einen Viertel mehr Kilometer zurück als im Vorjahr.

«Von August bis Oktober 2021 war unsere Auslastung fast wieder wie vor der Pandemie.»

Doch im Jahresschnitt ist man von den gewohnten Zahlen noch ein gutes Stück entfernt. «Normalerweise haben wir pro Jahr zwischen 130000 bis 135000 Besuchende», sagt Haller. 2021 waren es rund 90000 Personen.

Auch die 6-jährige Katze Joya gehört zu der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee Alex Spichale

Die Frage, ob ihn die Pandemie flexibler gemacht habe, beantwortet Haller zuerst mit einem Lachen. Dann erzählt er von komplexen Kurzarbeitsentschädigungsforderungen für die 50 Angestellten, die mehrheitlich in Teilzeit und mit Jahresarbeitszeit arbeiten. Und auch die Zertifikatspflicht gestaltete das Arbeiten für die SGH schwieriger. «Zum einen ist die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee ein Konzessionsunternehmen für den öffentlichen Verkehr, das bedeutet für die Besuchenden, dass eine Masken-, aber keine Zertifikatspflicht herrscht», erklärt der 55-Jährige.

Auf den Schiffen kann aber auch konsumiert werden, wobei dieselben Regeln wie in der Gastronomie gelten. «Bei 3G war dies so weit möglich, dass nur jene konsumieren konnten, die das Zertifikat vorweisen konnten.» Schwieriger wäre es geworden, wenn auch dann noch Kursfahrten stattgefunden hätten, als die 2G-Regel in der Gastronomie eingeführt wurde. «Wir hätten auf dem gesamten Schiff Abtrennungen vornehmen müssen», erklärt der Geschäftsführer.

Die Schifffahrtsgesellschaft schreibt dieses Jahr schwarze Zahlen

Anders sieht es bei den Themen- und Extrafahrten aus, welche derzeit der 2G-Pflicht unterstehen. Doch auch da muss die Gesellschaft mehr Absagen entgegennehmen als gewöhnlich, und aus diesem Grund Fahrten teilweise schon vor Beginn aufgrund zu tiefer Auslastung ganz absagen. Trotz vieler Herausforderungen steht die Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee nach wie vor gut da. «Letztes Jahr konnten wir dank der Härtefallgelder schwarze Zahlen schreiben.»

Auch Ueli Haller fährt regelmässig mit den verschiedenen Schiffen. Alex Spichale

Doch die Entschädigung von staatlicher Seite ist nicht der einzige Grund für das erfreuliche Ergebnis. «Wir sind schlank aufgestellt. Wenn der Betrieb nicht läuft, halten sich unsere laufenden Kosten in Grenzen. Zudem konnten wir in den vergangenen Jahren ein gutes Polster anlegen.» Ein hoher Gewinn sei aber nicht das Wichtigste. «Im Fokus steht, dass der Betrieb läuft und wir genügend Mittel haben, um unsere Schiffe instand zu halten.»

So sei auch die Aktie der SHG bekanntlich eine «Fressaktie», sagt Haller und lacht. In den vergangenen zwei Jahren musste die Generalversammlung aber schriftlich und ohne gemeinsames Essen durchgeführt werden. Ob sie dieses Jahr am 25. April vor Ort stattfindet, werde Ende Februar entschieden.

An schönen Sommertagen ist das Strandbad Seerose gut besucht. Michael Küng

Doch nicht nur durch die Pandemie hat sich die Schifffahrt in den vergangenen Jahren verändert, so Haller. Vor allem für die Schiffsführer werde der Beruf immer anspruchsvoller, insbesondere durch das erhöhte Besuchsaufkommen am Hallwilersee. «An einem schönen Wochenende wird der See zu einem Teppich, da sich viele Personen im Wasser aufhalten.» An gewissen Anlegestellen, wie zum Beispiel in Aesch LU, sei das Anlegen dadurch schwierig.

In 125 Praxistagen vom Leichtmatrosen zum Schiffsführer

Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Ausbildung zum Schiffsführer. Wer für die Schifffahrtsgesellschaft fahren möchte, beginnt immer als Leichtmatrose. Zwischen dem Einstieg und dem Schiffsführer liegen 125 Praxistage à minimum fünf Stunden auf dem Schiff, sechs Theorietage und zwei Prüfungen. Nichts zu unterschätzen dabei ist, dass die meisten Angestellten in Teilzeit tätig sind. Die 125 Praxistage können sich so auf mehrere Jahre verteilen. «Wir werden die Personalplanung in Zukunft sicherlich anpassen müssen», sagt Haller.

Derzeit hat die Schifffahrtsgesellschaft zwölf Schiffsführerinnen und Schiffsführer. In Zukunft sollen es weniger sein, dafür mit höheren Pensen. Regelmässig ist Ueli Haller auch selbst in der Kabine anzutreffen. Denn auch der Geschäftsführer, der seit 1985 bei der Schifffahrtsgesellschaft ist und nebenbei die Gemeinde Meisterschwanden präsidiert, fährt mit den Gästen über den See und sorgt dafür, dass hier auch künftig Hochzeiten, Jubiläen und Sommernachmittage verbracht werden können.

